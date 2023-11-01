Психиатр назвал Инстасамку и перестройку причинами когнитивных расстройств у детей

Фото: IStock/Drazen Zigic
«Научиться правильно мыслить ребёнок может только из литературы, читая книги, заучивая стихи, взаимодействую с людьми соответствующего уровня, которые позволяют им наработать правильные смысловые конструкции. Также современная молодёжь воспитываются людьми, становление которых выпало на 90-е, на момент разрушения. Базовое влияние на социальное восприятие оказывают те самые люди, которые были разрушены по большей части в 90-е годы», — отметил специалист.
«Очень значимую позицию для молодёжи занимает интернет, в котором полно стримеров, непонятных личностей, у которых лицо похоже на боевую раскраску. Они пытаются предложить свои конструкции. Например, какая-нибудь Инстасамка, у которой речи нет вообще. Я уж не говорю о том, что там больше количество англиканизмов, суть которых не адаптированный к речи человек осознать не может. Ещё один фактор – это способность к обучаемости. У нас всё обучение переходит на электронные механизмы, из-за чего отследить эти процессы практически невозможно. Также была проделана многодесятилетняя работа по разрушению ментальности и идеологии. В стране нет адекватной идеологии, она постоянно подменяется. И если не будет перемен, то таких детей станет больше. Потому что очень скоро эти школьники подрастут и тоже станут родителями, и будут точно также воспитывать своих детей», — сказал Александр Федорович.Читайте также:
Психоаналитик назвала главные симптомы игровой зависимости у детей
Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещают множество секций
Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян