Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Психиатр назвал неожиданную причину, из-за которой сложно бросить курить

Психиатр назвал неожиданную причину, из-за которой сложно бросить курить

Психиатр Нурисламов назвал способ отказаться от курения
17 ноября 2023, 10:10
Фото: IStock/Daria Kulkova

Фото: IStock/Daria Kulkova

Отказаться от курения сложно, потому что люди любят совершать мелкие действия. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель медицинского холдинга, врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов.
По словам специалиста, человек любит делать мелкие действия, которые иногда перетекают в привычку. К такому можно отнести и курение, уверен специалист.
«Человек всегда любит какие-то мелкие действия. Например, грызть ногти, крутить волосы, лезть в карман за пачкой сигарет. Если в кармане её не будет, он побежит в магазин. Человеку кажется, что сигарета ему что-то облегчает, хотя это не так. И из-за этого “облегчения” иногда отказаться от какой-то мелочи тяжелее, чем от чего-то крупного. Например, некоторым легче отказаться от собственной жизни, чем от зависимости», — отметил Нурисламов.

Чтобы отказаться от вредной привычки, нужно заменить её чем-нибудь другим, уверен психиатр.
«Если это делать самостоятельно, то нужно делать это пошагово, заменяя такую привычку чем-то другим, например, общением, встречами и так далее», — заключил он.
Читайте также:

Главред «Русского табака» Королев раскрыл, сколько сигарет россияне выкуривают в год

Главный нарколог Подмосковья Холдин раccказал, поможет ли вейп бросить курить

Минздрав поддержал идею МЧС о разрешении курить вейпы только в спецместах
#курение
#человек
#психиатр
#привычки
Читайте нас в
Врач-ЛОР Зайцев рассказал, чем закончится хроническая заложенность носа
Оториноларинголог Зайцев: Хроническая заложенность носа приводит к гипертонии
17 ноября 2023, 07:17

Фото: iStock/Yurii_Yarema

Хронический насморк может быть крайне опасен, если его не лечить, рассказал изданию «АиФ» врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Человек привыкает дышать ртом, не догадываясь, что это чревато смертельными осложнениями.
Здесь, как объяснил доктор Зайцев, вступает в действие биологический механизм адаптации: человек привыкает к плохому звуку из-за нарушения слуха, снижения обоняния и плохого восприятия запахов, лучшего вкуса — ровно же самое происходит и с носом: если он не дышит, человек просто начинает дышать ртом, воспринимая всё это как должное.

Заложенность носа, по словам специалиста, может привести к проблемам с дыханием и риску инфекций. А недостаток носового дыхания может вызвать артериальную гипертензию и гипертонию.

«Такое влияние на давление быстро приводит к развитию СОАС (синдрома обструктивного апноэ во сне), при котором дыхательный центр отключается <...> Кроме того, сатурация (показатель насыщения крови кислородом) ухудшается, и со временем эти показатели становятся более опасными», — подытожил Зайцев.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что постоянная заложенность носа может говорить о плохо вылеченных зубах. Она пояснила, что когда воспаление идёт на мягкую часть зуба, на десну, и затрагивает кость, то формируется сообщение между полостью рта, больным зубом и придаточными пазухами. Поэтому и возникает заложенность носа.

Читайте также:

Названы эффективные сосудосуживающие капли при заложенности носа

Лор Добрецов объяснил, можно ли умереть во сне из-за заложенного носа

Названа самая неожиданная причина постоянно заложенного носа
#врачи
#советы
#здоровье
Читайте нас в
С врачами подмосковных больниц начнут работать клинические психологи
16 ноября 2023, 21:59

Фото: Минздрав МО

Клинические психологи многопрофильных больниц Московской области со следующего года начнут работать с сотрудниками своей медицинской организации. Они станут проводить тренинги и консультации по рабочим и личным вопросам, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В регионе уже сейчас для врачей регулярно проводят тренинги по бесконфликтному общению, стрессоустойчивости и эффективным коммуникациям с пациентами. 
«Со следующего года к этой работе планируется привлечь и клинических психологов на местах. Они хорошо знают коллектив своей больницы, имеют большой опыт. В ближайшее время начнем подготовку к этой работе более 90 клинических психологов», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Программу разработали Центр развития компетенций, главный внештатный специалистом Минздрава Московской области по медицинской психологии Ириной Хох и учебный центр НИКИ детства. 
 
Первый тренинг для клинических психологов пройдёт 22 ноября, в День психолога. Подготовку к работе с коллективами больниц все клинические психологи подмосковных многопрофильных больниц пройдут в ближайший месяц. 
 
Читайте также:

Главный нарколог Подмосковья Холдин раccказал, поможет ли вейп бросить курить

Андрей Воробьёв посетил после ремонта поликлинику в Молодёжном

Подмосковные врачи приняли участие в Форуме детских хирургов России
#светлана стригункова
#минздрав мо
#врачи
#психолог
#консультации
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Врач Тен: Хозяйственное мыло сильно обезвоживает кожу
16 ноября 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/Helin Loik-Tomson

Завотделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен заявила об опасности хозяйственного мыла, которая заключается в том, что оно способно сильно обезвожить кожу.
«Дело в том, что кислотно-щелочной баланс кожи – 5,5. А хозяйственное мыло намного жестче, его кислотно-щелочной баланс, в среднем равен 9-11. Из-за этого такое мыло сильно обезвоживает кожу. Это приводит к сухости и стянутости кожного покрова, высыпаниям и раннему старению», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Тен.

По её словам, при умывании хозяйственным мылом действительно могут наблюдаться прекращения кожных высыпаний из-за его дезинфицирующих свойств, однако при длительном использовании такого мыла сыпь вновь может вернуться в больших объёмах.

Читайте также:

Врач Скорогудаева: Маникюр может привести к миоме матки

200 детей с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в Подмосковье

Врач-дерматолог развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах
#лечение
#врач
#кожа
#уход
#здоровье
Читайте нас в
Главный нарколог Подмосковья Холдин раccказал, поможет ли вейп бросить курить
16 ноября 2023, 18:48

Фото: Istockphoto / AndreyPopov

Вейпы не только не помогают бросить курить обычные сигареты, как думают многие, но и часто заставляют человека употреблять никотин в ещё больших количествах. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Курильщик пытается бросить курить с помощью электронных сигарет, а в итоге начинает курить и те, и другие, получая ударную дозу никотина. Если вы не в силах справиться с зависимостью самостоятельно, не прибегайте к электронным гаджетам. Обратитесь в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера, и вам обязательно помогут», – посоветовал Холдин, слова которого приводит пресс-служба Минздрава региона. 
Нарколог напомнил, что вейпы так же вредны для организма, как и обычные сигареты. В них содержится никотин, который и вызывает зависимость. Кроме этого, в жидкостях для вейпов – огромное количество химических веществ, которые оказывают негативное воздействие на весь организм.
«Сегодня ни один специалист не скажет, что будет с курильщиком вейпов через пять, 10 или 15 лет. Если про обычные сигареты и табак мы уже практически всё знаем, так как этот вопрос исследован десятилетиями, то здесь вопросов больше, чем ответов. И как скажется курение этих устройств в каждом конкретном случае, не знает никто», – отметил медик. 
Он добавил, что самая уязвимая часть населения в плане рекламы электронных устройств для курения – это молодёжь.
 
Как напомнили в министерстве, 16 ноября во всем мире отмечают День борьбы с курением.

Читайте также:

В Москве врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку

В Люберцах мужчине удалили опухоль размером с теннисный мяч

В Балашихе врачи прооперировали мужчину в критическом состоянии


 
#курение
#вейпы
#сигареты
#здоровье
#нарколог
#молодёжь
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
«Не так уж и полезно»: Ученые выяснили, как молоко влияет на сердце
РИА Новости: Аллергия на молоко и арахис повышает риск заболеваний сердца
16 ноября 2023, 17:36

Фото: istock / naturalbox

Научный эксперимент обнаружил связь между пищевой аллергией и возможным развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, антитела против молока негативно влияют на сердце, даже опаснее курения.

«Возможный механизм — активация «аллергического» воспалительного каскада, Антитела IgE к пище стимулируют специфические тучные клетки к высвобождению химических веществ — цитокинов. Их избыток повреждает внутренние стенки кровеносных сосудов, и атеросклеротические бляшки образуются быстрее — это основная причина сердечных приступов и инсультов», — объяснила терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.
Подобным действием обладает и аллергия на арахис. В настоящее время около 15% взрослых россиян имеют аллергию к молоку и арахису, что негативно сказывается на работе сердца. При этом, многие люди даже не знаю о своих аллергиях. 

Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал, какие продукты опасны для здоровья сердца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

Читайте также: 
Тревожное расстройство или социальный джетлаг: сомнолог назвал причины бессонницы осенью
Врач Чиркова заявила о крайней опасности игнорирования симптомов диабета

Врач назвал эффективные способы похудения после 40 лет

#курение
#эксперимент
#сердце
#аллергия
#антитела
#терапевт
#люди
#новости
Читайте нас в
Врач назвала причины неприятного запаха изо рта
Врач Дымчикова: Неприятный запах изо рта может возникать из-за заболеваний носа
16 ноября 2023, 16:14

Фото: istock / Dima Berlin

Неприятный запах изо рта может возникать по разным причинам, научная от проблем с зубами, заканчивая болезнями внутренних органов.

О причинах возникновения данной проблемы рассказала оториноларинголог Эржена Дымчикова в беседе с «Газетой.Ru».

Как заявляет Дымчикова, основной причиной появления запаха изо рта является кариес, гингивит, пародонтит и другие заболевание полости рта. Второй по частоте причиной являются заболевания горла, носа, и миндалин. Также причиной может стать искривление носовой перегородки.

«Миндалины — это зона активного размножения микроорганизмов, из-за которых формируются казиозные пробки с неприятным запахом», — объяснила врач.
Запах также может появляться из-за выделений из носа, которые стекают по задней стенке глотки. Дымчикова предупредила, что бронхит, пневмония, болезни почек, гастрит, рефлюксная болезнь может вызывать запах.

«Поэтому если у вас неприятно пахнет изо рта, то в первую очередь необходимо посетить стоматолога и врача», — заявила Дымчикова .

Читайте также: 
Тревожное расстройство или социальный джетлаг: сомнолог назвал причины бессонницы осенью
Врач Чиркова заявила о крайней опасности игнорирования симптомов диабета

Врач назвал эффективные способы похудения после 40 лет

#болезнь
#врач
#болезни
#заболевания
#здоровье
Читайте нас в
Тревожное расстройство или социальный джетлаг: сомнолог назвал причины бессонницы осенью
Сомнолог Кудинов объяснил, почему осенью возникают проблемы со сном
16 ноября 2023, 14:38

Фото: IStock/DedMityay

Осень – это период перестройки для всего организма. Многие в это время года жалуются на проблемы со сном. Одни не могут уснуть, другие – проснуться. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал «Радио 1», как наладить режим сна.
Первое, с чего нужно начать, – это время пробуждения. По словам специалиста, просыпаться нужно в одно и то же время как в рабочие, так и в выходные дни, чтобы выработать режим. 
«Нужно стараться просыпаться в одно и то же время, и тогда мы приведём организм к некоторой регулярности, нам будет легче проснуться. Осень и отсутствие солнца, ранее потемнение и поздний восход просто усугубляют имеющиеся проблемы. Если летом отсутствие режима было не так заметно, потому что солнце рано всходило, то когда ещё и солнца стало мало, стало тяжелее, и мы обратили на это внимание», — сказал специалист.
Осенью и зимой организму нужна ещё и дополнительная помощь. Сомнолог рекомендовал включить свет сразу после пробуждения, чтобы избавиться от сонливости.
«Мелатонин вырабатывается в сетчатке глаза тогда, когда на неё перестаёт попадать свет, появляется сонливость. То же самое происходит и утром, — если света мало, то проснуться будет тяжело. Поэтому при пробуждении нужно по максимуму включать свет, желательно, чтобы это были лампы дневного света, тогда сонливость будет проходить быстрее», — заметил он.
Кудинов подчеркнул, если у человека выработан режим, но проблемы со сном всё же наблюдаются, вероятно, нужно обратиться к специалисту. В некоторых случаях отсутствие сна может свидетельствовать о тревожном расстройстве.
«Например, в субботу нам идти на работу не надо, поэтому в пятницу мы ложимся позже. В субботу также попозже встали, поэтому попозже и легли. А в воскресенье, когда нудно идти на работу, надо выспаться, мы ложимся пораньше. Но с чего бы нашему организму хотеть спать, когда он и так выспался? Это как раз так называемый социальный джетлаг. Вот тогда могут возникать проблемы со сном, бессонницы. Но если такое происходит в будние дни, то это может говорить об эпизодическом или хроническом тревожном расстройстве», — заключил эксперт.
 Читайте также: 

Эндокринолог Поляков рекомендовал пожилым избегать красное мясо

Кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты

Нутрициолог Тиханычева: Чай тулси эффективен от бессонницы
#осень
#режим
#сомнолог
#сон
Читайте нас в
Врачи назвали главные утренние ошибки россиян, которые делают кровь густой
Врач Кутушов: недостаток белка и воды в рационе делает кровь густой
16 ноября 2023, 13:42

Фото: iStock/Halfpoint

При нехватке белка в рационе человека, кровь становится густой, что может повлиять на развитие варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других недугов. Такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на врачей.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов пояснил, что в ежедневном рационе обязательно должны быть нежирные сорта мяса, морская рыба, молочные продукты и яйца.

При этом белок должен присутствовать в каждом приеме пищи, считает доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, что есть по утрам только кашу может навредить. Специалист предложила добавить хотя бы одно вареное яйцо. Однако лучше всего, по ее словам, вовсе убрать кашу. Можно завтракать яичницей или омлетом, добавив к этому овощи или кусочек цельнозернового хлеба. Но пропускать завтрак вообще нельзя.

«Еще одна распространенная ошибка - не пить утром обычную воду. Некоторые и вовсе после чистки зубов пьют кофе, не завтракают и едят только ближе к обеду. Опять же про воду и в течение дня вспоминают не все», - отметила Павлова.

Она предупредила, что утром в организме человека наблюдается недостаток воды. Она порекомендовала выпивать стакан теплой воды утром натощак.

Читайте также:

Врач назвал эффективные способы похудения после 40 лет

Врач Алексеева рекомендовала соблюдать режим сна для лучшего пробуждения

Science Focus: Использование наушников приводит к росту бактерий в ушах
#яйца
#рыба
#продукты
#овощи
#врач
#кофе
#режим
Читайте нас в
В Москве врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку
16 ноября 2023, 13:35

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Врачи детской больницы им. Сперанского в Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков.
Как сообщили в пресс-службе здравоохранения Москвы, ребёнок поступил к врачам с жалобами на боли в животе и многократную рвоту. Исследование показало в кишечнике девочки магнитные шарики.

«В ходе срединной лапаротомии врачи послойно вскрыли брюшную полость и извлекли 29 магнитных шариков, а затем ушили шесть перфораций. Далее хирурги обнаружили, что ещё семь шариков «гуляли» в двенадцатиперстной кишке. Здесь врачи использовали комбинированный подход, пригласив врача-эндоскописта, который с помощью гибкого эндоскопа с металлическим наконечником примагнитил шарики и быстро их извлек», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов Оксана Цышкова рассказала о природе синдрома хронической усталости. В беседе с «Дни.ру» она отметила, что основной причиной такого состояния является стресс. Заболевание, по её словам, выражается в синдроме, который состоит из трёх фаз: тревоги, сопротивления и истощения.

Читайте также:

В Люберцах мужчине удалили опухоль размером с теннисный мяч

Подмосковные врачи приняли участие в Форуме детских хирургов России

В Балашихе врачи прооперировали мужчину в критическом состоянии
 
#москва
#врачи
#стресс
#педиатр
#операция
Читайте нас в
Достижения.рф