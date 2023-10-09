Психиатр Шадрикова рассказала, что кошки полезны при лечении зависимостей

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В США и Великобритании метод активно применяют в лечении умственной отсталости, сердечно-сосудистых заболеваний, повреждений мозга, алкогольной и наркотической зависимостей. В Европе фелинотерапия применяется в работе по развитию эмоционального интеллекта и психокоррекции расстройств аутистического спектра. Также терапия помогает бороться с синдромом эмоционального выгорания.
«Масштабных многоцентровых исследований эффективности применения этого метода пока не проводилось, однако данные мета-анализов позволяют с уверенностью назвать фелинотерапию перспективным методом психологической коррекции при широком спектре психических и соматических расстройств», — подчеркивает Алена Шадрикова.Ранее сервис путешествий Туту.ру установил список самых «кошачьих» городов России. Среди них оказались Зеленоградск, Санкт-Петербург, а также Тюмень, Казань, Воронеж и Йошкар-Ола.
В Зеленоградске Калининградской области к кошкам проявляют особые любовь и внимание, также в городе есть собственный сквер «Котофейня» и тематический музей «Мурариум». А в Петербурге есть несколько кошачьих кафе и кошачьих «памятников», также много котов водится в Эрмитаже.
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