Психиатр Солодилова рассказала о способах сохранения психического здоровья

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Специалист отметила, что в большинстве случаев чувство «комка в горле» без причины является симптомом нарушения психического здоровья.
«Многие физические болезни прорастают из психосоматики. Например, некоторые психические расстройства являются причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний - гипертонической болезни, инсульта, инфаркта миокарда. Могут провоцировать развитие диабета, язвенных поражений желудочно-кишечного тракта. Допускать этого не стоит. Нужно тренировать позитивное мышление и быть внимательными к своим чувствам, эмоциям и телу», - объяснила заведующая психоневрологическим диспансером Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н., врач-психиатр Елена Солодилова.
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