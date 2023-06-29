Психиатр Теслер поддержал появление сексологов в российских поликлиниках

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По словам эксперта, проблемы с интимной жизнью есть у многих людей, а для тех, кто страдает психическими расстройствами, — это особая проблема.
«Есть проблема у пациентов, которые наблюдаются, которые страдают хроническими психическими заболеваниями, у всех этих людей есть проблемы в сексе, поскольку у них нарушены социальные связи, им очень сложно найти даже простыне контакты с людьми», — сказал Александр Теслер.Еще одна категория людей, которые сталкиваются с проблемами в сексуальной жизни, — это люди с неврозами.
«Есть пациенты, страдающие неврозами, сексуальными неврозами. В таких случаях обычно происходят нарушения, какие-то проблемы. В этом плане действительно могут помочь штатные сексологи. Это люди, которые владеют этой темой и знают, как помочь человеку психотерапевтически», — заключил сексолог.Читайте также:
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