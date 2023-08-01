Психолог Гладышева: «От депрессии как таковой умереть невозможно»

Фото: istockphoto.com/TatyanaGl
Психолог Марина Гладышева заявила, что сама по себе депрессия, будучи набором тяжёлых состояний, не ведёт к летальному исходу, однако из-за неё человек может потерять интерес к жизни, а также могут запускаться процессы психосоматики, которые способствуют ухудшению физического здоровья.
«От депрессии как таковой умереть невозможно, депрессия — это набор тяжёлых состояний. Они влияют на наше самоощущение, мысли и действия. В тяжёлых состояниях угнетения запускаются механизмы психосоматики, которые уже в запущенных случаях могут приводить к прогрессирующим заболеваниям, которые развились на их фоне», — пояснила в беседе с NEWS.ru Гладышева.
Читайте также:
Психотерапевт Вилков назвал главные признаки послеродовой депрессии
В МГМУ Сеченова выяснили, что у половины переболевших COVID появляется мозговой туман
Мелисса Тимофеева