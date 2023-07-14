Психолог Хорс: Мозг курильщика скрывает ломку за любовью к сигаретам

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«Когда человек понимает, что ломка без сигарет создана самим же курением, самим наркотиком, и это не получение удовольствия, а снятие ломки, тогда он начинает пробовать бросать курить. Тогда человек говорит, что я хочу бросить курить, мне мешает ломка, я её перетерплю. И это достаточно несложно», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Хорс.
Он отметил, что бывший курильщик может ощущать слабость, у некоторых появляется кашель.
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