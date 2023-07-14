Психолог Хорс рассказал, как бороться с депрессией из-за потерянных возможностей

Чем безмятежнее человек относится к потерянному времени и возможностям, тем спокойнее от становится и больше начинает успевать. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил ХОРС.