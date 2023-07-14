Психолог Хорс рассказал, как бороться с депрессией из-за потерянных возможностей

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«Люди грустят не потому, что оказываются в каких-то жизненных ситуациях, а потому, что считают, что эти жизненные ситуации плохие. В таком случае советую снять с себя корону Бога и не судить строго ситуации, в которые мы попадаем. Да, мы что-то не успели, но требовать от себя успевать все и всегда - это инфантилизм. Взрослый человек всегда понимает, что все успеть невозможно», - рассказал Хорс.
При этом он объяснил, что потеря каких-то возможностей нежелательна для человека. Другое дело, что «нежелательно» и «плохо» - это не одно и то же. Когда человек это понимает, то живется ему гораздо спокойнее, отметил специалист.
«Успеть все может только всемогущее существо, коим человек не является. У нормального человека не все получается, и это не плохо. Чем спокойнее мы относимся к потерям возможностей или времени, тем спокойнее становится человек и больше начинает успевать», - объяснил психолог.
Он подчеркнул, что с поставленными задачами человеку может мешать справляться эмоциональная усталость или выгорание. В таком случае он посоветовал избавиться от первопричины и более разумно распределять свое время между отдыхом и работой.
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