Психолог Касаткин: Мужчина не обязан удовлетворять все без исключения сексуальные желания партнёрши

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Михаил Касаткин подчеркивает: главное, открыто и честно обсуждать в сексе свои проблемы и потребности. Только таким путём мужчина сможет понять, что лежит в основе сексуальной сверх-активности его избранницы. Это может быть связано с ее эмоциональными потребностями, стремлением подтвердить свою привлекательность или даже сексуальной или порно- зависимостью. Тогда может понадобиться помощь специалиста — психолога, психотерапевта или сексолога.
«Сексуальная совместимость — важный аспект любых романтических отношений, но она не является единственной их составляющей. Не забывайте о других важных сторонах партнерства, таких как взаимопонимание, поддержка, уважение и любовь», — подытожил Михаил Касаткин.
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