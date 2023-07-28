Психолог Кошут рассказала, как определить токсичную дружбу

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Психолог Ольга Кошут в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что такое токсичная дружба и как наладить общение с другом.
Очень часто токсичные друзья начинают манипулировать чувством вины. Они могут употреблять такую фразу как: «Я думал, что мы друзья». Например, такое наблюдается в ситуациях, когда человек по какой-то причине отказал эгоистичному другу, а тот, в свою очередь, пытается вызвать чувство вины за отказ.
Ещё одним признаком является нарушение личных границ. Если друг начинает звонить в неудобное время, задерживает и не хочет слышать слов о том, что человеку это не нравится – это токсичное поведение.
Зависть, эгоизм, дискомфорт во время общения тоже являются признаками нездоровых дружеских отношений, рассказала психолог «Вечерней Москве».
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо постепенно выстраивать свои личные границы. Например, не идти на встречу, если есть какие-то более важные дела, открыто говорить о том, что не устраивает в дружбе. Если такое поведение не приведёт к улучшению отношений, лучше их прервать на какое-то время.
Чтобы исправить токсичность в себе, можно попробовать другие модели поведения. Возможно, человек просто никогда не видел здоровых, правильных взаимоотношений.
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Ещё одним признаком является нарушение личных границ. Если друг начинает звонить в неудобное время, задерживает и не хочет слышать слов о том, что человеку это не нравится – это токсичное поведение.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо постепенно выстраивать свои личные границы. Например, не идти на встречу, если есть какие-то более важные дела, открыто говорить о том, что не устраивает в дружбе. Если такое поведение не приведёт к улучшению отношений, лучше их прервать на какое-то время.
Чтобы исправить токсичность в себе, можно попробовать другие модели поведения. Возможно, человек просто никогда не видел здоровых, правильных взаимоотношений.
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Анастасия Чинкова