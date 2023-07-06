Психолог Манина назвала признаки депрессивного расстройства

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Клинический психолог Мария Манина рассказала о признаках депрессии. Об этом пишет «Газета.Ru».
Перманентное чувство грусти и подавленности — это один из самых распространенных признаков депрессии. Большинство времени человек находится в плохом настроении без определенной причины и преувеличивает даже незначительные трудности.
Как считает Манина, систематическое чувство усталости и потеря энергии также могут быть показателями расстройства. Когда человек находится в таком состоянии, то даже привычные занятия или обстоятельства могут вызывать дополнительный стресс.
Манина отметила, что потеря интереса к любимым хобби, ограничение общения и апатия — это весомый повод обратить внимание на свое психологическое здоровье.
Также не стоит игнорировать плохую концентрацию внимания и ухудшение способности рационально мыслить.
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Как считает Манина, систематическое чувство усталости и потеря энергии также могут быть показателями расстройства. Когда человек находится в таком состоянии, то даже привычные занятия или обстоятельства могут вызывать дополнительный стресс.
«Чтобы совершить даже самое незначительное действие, человеку с депрессией приходится пересиливать себя», — сказала психолог.
Манина отметила, что потеря интереса к любимым хобби, ограничение общения и апатия — это весомый повод обратить внимание на свое психологическое здоровье.
Также не стоит игнорировать плохую концентрацию внимания и ухудшение способности рационально мыслить.
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Екатерина Коршунова