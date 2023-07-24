Психолог Матари рассказала, как осознать наличие долгов

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Люди, осознающие наличие долга, подвержены излишнему напряжению. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила психолог Анна Матари.
Она также рассказала, что люди с долгами могут действовать по-разному. Одна категория может полностью забыть о долгах и продолжить покупать то, чего не может себе позволить. А другая группа людей, наоборот, постоянно держит в голове мысль о задолженности и экономит, ограничивая себя во всём.
Матари советует не прибегать ни к одному из этих вариантов, а, в первую очередь, сохранять спокойствие.
Также она добавила, что долги создают психологические зажимы и мешают человеку наслаждаться жизнью. Важно осознать, что наличие долгов – это нормально, с этим сталкивается большое количество людей по всему миру, поэтому их нужно признать и разумно найти способ решить сложившуюся проблему.
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Матари советует не прибегать ни к одному из этих вариантов, а, в первую очередь, сохранять спокойствие.
«Есть базовые потребности, которые вам важно закрыть, например, еда, оплата жилья, здоровье и дети. Сюда же нужно добавить ежемесячную сумму, которую вам нужно отдавать за долги. Если получившаяся сумма выше ваших доходов, подумайте, что можно уменьшить и где ещё вы можете заработать денег. Возможно, вам следует что-то продать», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Также она добавила, что долги создают психологические зажимы и мешают человеку наслаждаться жизнью. Важно осознать, что наличие долгов – это нормально, с этим сталкивается большое количество людей по всему миру, поэтому их нужно признать и разумно найти способ решить сложившуюся проблему.
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Анастасия Чинкова