Психолог Морозова объяснила, почему женщины не хотят секса

Фото: iStock/macniak
Психолог-сексолог, консультант в области сексуальных отношений, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова заявила, что на женскую привлекательность и сексуальность влияет не только состояние здоровья, но и повседневные привычки. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Морозова отметила, что, если женщина много работает, то у нее не хватает сил на флирт, качественный секс и оргазм.
По мнению специалиста, для того, чтобы наладить интимную жизнь, женщине следует наладить сон, а также заняться тем, что действительно нравится – это поспособствует снижению психологической нагрузки.
Напомним, ранее специалист по семейной психологии Инесса Швацкая назвала совпадение либидо партнеров главным критерием счастливой сексуальной жизни.
Читайте также:
65-летняя американка назвала секс ключом к сохранению молодости
Сексолог Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости
«Пережиток прошлого»: Ученые назвали женский оргазм атавизмом
«Женщины, которые привыкли держать все в своей жизни под контролем, находятся в постоянном напряжении, не могут расслабиться и отключить голову, им трудно дается наслаждение. Часто они вовсе теряют интерес к сексуальной жизни», — приводит слова психолога «Газета.Ru».
Напомним, ранее специалист по семейной психологии Инесса Швацкая назвала совпадение либидо партнеров главным критерием счастливой сексуальной жизни.
Читайте также:
65-летняя американка назвала секс ключом к сохранению молодости
Сексолог Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости
«Пережиток прошлого»: Ученые назвали женский оргазм атавизмом
Екатерина Коршунова