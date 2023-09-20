Психолог Морозова объяснила, почему женщины не хотят секса

Психолог-сексолог, консультант в области сексуальных отношений, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова заявила, что на женскую привлекательность и сексуальность влияет не только состояние здоровья, но и повседневные привычки. Об этом сообщает «Газета.Ru».