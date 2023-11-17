Психолог назвал первые симптомы деменции и это не проблемы с памятью

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Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз рассказал о самом первом симптоме старческой болезни, который возникает раньше ухудшения памяти и снижения когнитивных способностей. Об этом пишет издание Daily Express.
Эксперт заявил, что обычно люди начинают переживать и ходить к врачам, когда проблемы с памятью уже серьезные. Например, человек может забывать путь до дома или не помнить о разговорах, которые были буквально пару минут назад. Психолог заявляет, что сначала деменция затрагивает поведение и настроение человека, а уже потом влияет на память.
«Важно следить за поведенческими изменениями, такими как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога и апатия, а также социальная изоляция, социально неприемлемое поведение, импульсивность и совершение других поступков, которые несвойственны человеку», — заявил Криз.
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Алина Юрчак