Психолог Полина: «От «досыпов» по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы»

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Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что долгое пробуждение с утра, когда люди специально ставят будильник пораньше положенного времени, оказывает вред здоровью.
«Такая привычка возникает в молодости, когда перестраиваются внутренние биологические ритмы и меняется ранее привычный распорядок дня. Многие считают, что вставать не спеша полезно. Но врачи уверены в обратном. По их мнению, от «досыпов» по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы», — пояснила в беседе NEWS.ru Полина.
Эксперт рекомендовала вставать по первому сигнала будильника, поскольку именно с таким подъёмом у человека будет больше бодрости и сил.
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