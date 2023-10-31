Психолог призвал принять самодурство начальника, чтобы избавиться от стресса на работе

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«Человек думает, что он выгорает, потому что начальник ему не даёт расти, орёт на него, или человек не видит ценности своего труда. Но на самом деле он выгорает, потому что считает, что начальник не должен орать, что сам он должен быть воодушевлён своей работой и видеть ценность своего труда, а ещё что его коллеги должны поддерживать и быть соратниками. Эти ожидания создают ему боль, когда он сталкивается с конкуренцией в коллективе, непониманием начальства и с рутинностью труда», — сказал специалист.
«Если ты не разобрался с ожиданиями относительно своей деятельности в одном месте, то, скорее всего, такой же конфликт ожиданий и фактов будет и в другом месте. Это касается ожиданий относительно начальства, относительно возможностей самореализации, относительно зарплаты, относительно коллег <> Если человек считает, что начальник должен всегда любить, хвалить и целовать, то столкнувшись с нормальным начальником, у которого есть и самодурство, то человек будет страдать», — отметил он.Читайте также:
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