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Психолог раскрыла способ, как справиться с перееданием

Психолог Бронникова назвала упражнения, которые помогут справиться с перееданием
10 октября 2023, 14:04
Фото: iStock/Doucefleur

Фото: iStock/Doucefleur

Кандидат психологических наук, клинический психолог МГУ, психотерапевт – практик Светлана Бронникова назвала несколько способов, как можно самостоятельно справиться с эмоциональным перееданием.
По её словам, различные диеты часто заканчиваются неконтролируемыми приступами переедания. В этом случае она посоветовала в такие моменты переключаться на что-то увлекательное, например, рисование, прогулку или прослушивание любимой музыки.

«Но вот вы все же обнаружили себя перед холодильником в неурочное время и без чувства голода. Повесть на холодильник замок? Так мы лишь увеличиваем риск пищевого срыва. Попробуйте поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность», - цитирует «Комсомольская правда» Бронникову.


Она предложила выйти в другую комнату и из окна посчитать все проезжающие мимо машины. А спустя 10 минут еще раз подумать, действительно ли вы хотите есть. Однако, в случае срыва не стоит ругать себя или отменять следующий прием пищи. Лучше пойти прогуляться, сделать упражнения по растяжке, принять душ.

Психотерапевт подчеркнула, что прекратить эмоциональное переедание довольно сложно, однако это возможно, заключила Бронникова.

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#нарколог
#психотерапевт
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#машины
#алкоголизм
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В Подмосковье в этом году отремонтируют около 100 больниц и поликлиник
10 октября 2023, 14:46

Фото: Фотобанк МО

В этом году в Подмосковье проведут капремонт 25 учреждений здравоохранения, в 74 завершат текущий ремонт. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем современное оборудование. В этом году капитально отремонтируем 25 объектов здравоохранения, ещё в 74 завершим текущий ремонт. Планах на следующий год – привести в порядок 122 учреждения», – заявил Воробьёв
Он отметил, что в Подмосковье запрос на качественную медицинскую помощь растёт с каждым годом. Жителям важно, чтобы рядом была современная поликлиника с хорошими врачами, доступная и высокотехнологичная скорая помощь. 
 
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#губернатор
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#поликлиника
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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В 2023 году в подмосковные поликлиники поступило более 20 машин неотложки
10 октября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковные поликлиники поступило 22 машины неотложной помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Машины предназначены для оперативного обслуживания пациентов, когда нет угрозы жизни, а также для доставки лекарств в отдалённых районы.
«Мы стараемся постоянно обновлять автопарк, причём не только скорых, но и неотложек. В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», – сказал глава региона. 
Воробьёв поручил информировать жителей
Машины для обслуживания пациентов на дому были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас они проходят процедуру оформления. 
 
Также в этом году по поручению президента подмосковным подстанциям скорой помощи поставят 119 автомобилей, в их числе 36 – машин от Минпромторга. 30 скорых уже поступили в распоряжение бригад медиков. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
#здравоохранение
#медицина
#скорая помощь
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Нарколог назвал алкоголизм признаком профессионального выгорания
Психотерапевт Сараев назвал главные признаки профессионального выгорания
10 октября 2023, 13:36

Фото: IStock/Maria Korneeva

Низкая работоспособность, проблемы в отношениях и апатия, – всё это может говорить о профессиональном выгорании. Об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев.
По словам специалиста, в период профессионального выгорания у человека разрушаются практически все сферы его жизни, возникают проблемы с друзьями, снижается желание что-либо делать.
«Возникает апатия, отсутствие чётких планов на будущее, человек устаёт очень часто, он становится раздражителен, конфликтен, не видит цели в своей деятельности, хочет чаще отдыхать, ничего не делать. Отдых как правило у него не продуктивен, человек лежит, ничего не делает. Многие начинают злоупотреблять алкоголем, что ещё больше усугубляет проблему», – отметил Марат Сараев.
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#отдых
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#человек
#психологическая помощь
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Врач Хухрев рассказал, чем может быть чреват храп
Врач Хухрев: Храп повышает риск инфаркта и инсульта
10 октября 2023, 12:50

Фото: istockphoto.com/tommaso79

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что храп может быть опасен, поскольку повысить риск инфаркта или инсульта.
«Если мы не дышим долгое время во сне, у нас критически падает уровень кислорода. Мозг получает сигнал, что человек задыхается и будит его. <…> При аноэ повышается риск инфаркта и инсульта. У человека сон становится рваным, он не высыпается, начинает дополнительно набирать вес, у него подскакивает давление и сахар», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

При этом, эксперты отмечают, что проблемы со сном могут вызвать серьёзные нарушения здоровья. Так, телеведущая Лера Кудрявцева в одной из телепрограмм поделилась с врачом-экспертом о проблемах с сердцем из-за очень рабочего плотного графика. Как передаёт utro.ru, специалист ответил, что подобное может быть связано с неправильным образом жизни, нарушением режима сна и отдыха или с питанием.

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#сон
#здоровье
#заболевания
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Шведские учёные нашли связь между приёмом противозачаточных таблеток и артритом
10 октября 2023, 12:49

Фото: istockphoto/artisteer

Учёные из Университета Уппсалы выяснили, что противозачаточные таблетки способны снижать риск развития ревматоидного артрита.
MedicalXpess сообщает, что ревматоидный артрит — воспалительное заболевание, которое поражает суставы. Более всего страдают запястья и кисти рук. Зачастую одни и те же суставы обычно воспаляются с обеих сторон тела.
 
В исследовании участвовали около 200 тысяч женщин. Ученые узнали, какими методами контрацепции пользовались участницы. Оказалось, что среди женщин, которые регулярно принимали противозачаточные таблетки, риск появления ревматоидного артрита оказался на 19% ниже. Некоторые участницы в прошлом отказались от данного способа контрацепции, но вероятность возникновения артрита у них была на 11% ниже, чем у тех, кто никогда пользовался оральными контрацептивами.
 
Механизмы, которые лежат в основе этого процесса, не изучили до конца. Возможно, определенные гормоны в составе противозачаточных таблеток способны угнетать воспалительные процессы.

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#здоровье
#женщины
#беременные женщины
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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом
10 октября 2023, 11:34

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что за прошлую неделю было зарегистрировано более 16 тысяч случаев. Отмечается, что показатель заболеваемости снизился на три с половиной процента.

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности нового коронавируса «Пирола» по сравнения с ранее обнаруженными вариантами «Омикрона». По словам ведомства, этот штамм может быть более заразным.

При этом, как заявляют в Роспотребнадзоре, первые данные по результатам исследований, проведенных в Швеции и Китае, говорят о том, что этот штамм не так сильно заразен, как заявляли ранее и не рассматривается как второе пришествие «Омикрона».

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#роспотребнадзор
#данные
#симптомы
#штамм
#вирусолог
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Ученые обнаружили новую причину долголетия
GeroScience: Ученые обнаружили новые маркеры долголетия в крови столетних людей
10 октября 2023, 11:28

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Группа исследователей из разных стран, в том числе из Японии и Швеции, нашли новую причину долголетия, изучив показатели крови людей старше 100 лет. Исследования опубликовали в журнале GeroScience.
Ученые проанализировали данные 44 тысяч шведов, которые проверялись у медиков в возрасте  64-99 лет. После чего за ними продолжи наблюдать специалисты. Из испытуемых 2,7% людей дожили до 100 лет, 85% из них были женщинами. Ученые решили тщательно изучить показатели этих людей, изучив 12 маркеров в крови, связанные с метаболизмом, качество работы печени и почек, воспалением, а также недоеданием и анемией.

По результатам у людей, которые преодолели отметку возраста 100 лет, были низкие показатели креатинина, глюкозы и мочевой кислоты уже с 60 лет. Также, 5 человек из всей группы с самым низким показателем общего холестерина и железа, имели меньший шанс дожить до ста лет в сравнении с людьми с более высоким уровнем.

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#человек
#специалисты
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В Серпухове началась профилактика заболеваний рака молочной железы
10 октября 2023, 11:18

Фото: Валерий Гореловский

В медико-санитарных частях (МСЧ) городского округа Серпухов начали работу в рамках ежегодного месячника борьбы с раком молочной железы. Он продлится до конца октября.
«О необходимости пройти обследование мы оповещаем женщин через трудовые коллективы, администрацию округа и социальные сети», — поделилась врач онколог-маммолог Наталья Подзорова.

Также записаться на обследование можно через колл-центр и регистратуру в поликлинике.

«Пациентки, обратившись к нам, обследуются в Серпухове, после чего мы направляем их в МСЧ № 164 в Оболенск на маммографию. Также мы выполняем УЗИ молочных желез и других локализаций. В нашем учреждении есть МРТ, СРКТ для полной диагностики», — рассказала врач.

Обследование занимает несколько дней и по его результатов пациента могут направить в профилактические клиники. При регулярных посещениях врача есть вероятность снизить риск появления рака молочной железы.


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#рак
#подмосковье
#серпухов
#профилактика
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Американские учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания
10 октября 2023, 10:34

Фото: iStock/Foremniakowski

Американские учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания, которое может быть у каждого третьего.
Учёные из Университета Джона Хопкинса выявили новое сердечно-сосудистое заболевание, которое сочетает в себе болезни почек, нарушение обмена веществ и сбои в работе сердца и сосудов, пишет TimesNewsUK.
 
Новое заболевание назвали сердечно-сосудисто-почечно-метаболическим синдромом (сardiovascular-kidney-metabolic syndrome) или ССПМС. Технически оно представляет собой комплекс из трёх групп расстройств. По данным учёных, в США риску развития данного заболевания подвержен каждый третий.
 
Вероятность появления такого заболевания повышается для людей с преддиабетом и наличием избыточного веса— первая ступень. Те, кто страдает диабетом, гипертонией и заболеванями почек, располагаются на второй ступени. Третья ступень объясняется наличием заболеваний сердца и почек одновременно, а четвертая характеризуется сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом, диабетом 2 типа или болезнями почек.
 
Особенностью ССПМС можно считать тот факт, что заболевания, которые входят в его основу, способны стимулировать развитие друг друга. Гипертония обычно сопровождает диабет второго типа. А диабет вызывает сбои в работе почек. Он провоцирует появление диабетической нефропатии. И всё это в совокупности приводит к развитию серьезных заболеваний сердца (ишемия, инфаркт миокарда).

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#сердце
#здоровье
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