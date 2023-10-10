Психолог раскрыла способ, как справиться с перееданием

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Кандидат психологических наук, клинический психолог МГУ, психотерапевт – практик Светлана Бронникова назвала несколько способов, как можно самостоятельно справиться с эмоциональным перееданием.
По её словам, различные диеты часто заканчиваются неконтролируемыми приступами переедания. В этом случае она посоветовала в такие моменты переключаться на что-то увлекательное, например, рисование, прогулку или прослушивание любимой музыки.
Она предложила выйти в другую комнату и из окна посчитать все проезжающие мимо машины. А спустя 10 минут еще раз подумать, действительно ли вы хотите есть. Однако, в случае срыва не стоит ругать себя или отменять следующий прием пищи. Лучше пойти прогуляться, сделать упражнения по растяжке, принять душ.
Психотерапевт подчеркнула, что прекратить эмоциональное переедание довольно сложно, однако это возможно, заключила Бронникова.
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«Но вот вы все же обнаружили себя перед холодильником в неурочное время и без чувства голода. Повесть на холодильник замок? Так мы лишь увеличиваем риск пищевого срыва. Попробуйте поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность», - цитирует «Комсомольская правда» Бронникову.
Психотерапевт подчеркнула, что прекратить эмоциональное переедание довольно сложно, однако это возможно, заключила Бронникова.
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