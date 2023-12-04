Психолог рассказала, чем ранее пробуждение опасно для организма

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Клинический психолог Геляна Ширикинова в беседе с «Секретом фирмы» рассказала, что пробуждение с трех до шести утра можно считать утренней бессонницей. Данное нарушение сна негативно влияет на организм.
По словам психолога, о хроническом состоянии можно утверждать, когда утренняя бессонница наблюдается не меньше 3 дней в неделю на протяжении минимум 3 месяцев. У человека появляется состояние хронической тревоги, и повышается риск развития тревожного расстройства.
«Хроническая утренняя бессонница повышает уровень конфликтности и снижает качество жизни и возможности адаптации человека в социуме, не говоря уже о снижении возможности высших психических функций, таких как память, внимание, мышление», — пояснила эксперт.
Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, как правильно выспаться на выходных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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