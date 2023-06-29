Психолог Сальникова объяснила, как объятия влияют на умственные способности человека

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Объятия – это невербальный способ общения. Мама обнимает новорожденного, передавая ему все свое тепло, родители обнимают ребенка, когда ему страшно или больно. Эта связь, отмечает специалист, формирует у человека чувство защищенности.
«Такое же чувство у нас появляется и во взрослом состоянии. Когда мы испытываем стресс, нам не хватает, чтобы нас кто-то обнял и сказал, что все будет хорошо. Нам нужен этот купол защищенности из детства», — рассказала Дарья Сальникова.По словам психолога, объятия также являются одним из компонентов сенсорного развития человека. Так, когда человека обнимают, в мозг поступают сигналы, которые активизируют различные участки.
«Когда мы нервничаем, испытываем стресс, мы хотим съесть пирожных, послушать шум воды, посмотреть на огонь и так далее. Объятия тоже входят в эту группу и относятся к тактильной сфере. Все наши сенсорные стимулы, в том числе зрительные, обонятельные, осязательные и тактильные связаны с различными отделами головного мозга. Когда они активизируются, различные участки мозга начинают работать и воздействовать на нервную систему. В этот момент включается рациональное мышление, тем самым уровень стресса снижается», — сказала специалист.Читайте также:
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