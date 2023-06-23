Психолог Савская рассказала, как обиды могут привести к онкологии

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Психолог Ольга Савская объяснила, почему и зачем мы обижаемся
23 июня празднуется день без обид. Мы поговорили с психологом, сексологом и блогером Ольгой Савской и выяснили, что такое обида и как она может навредить.
По словам специалиста, обида – это непроработанная и подавленная эмоция. Она возникает либо из-за жалости к себе, либо может быть использована в качестве манипуляции. В первом случае обида возникает из-за низкой самооценки, из-за того, что человек может отстоять свои права и желания.
По словам специалиста, обида – это непроработанная и подавленная эмоция. Она возникает либо из-за жалости к себе, либо может быть использована в качестве манипуляции. В первом случае обида возникает из-за низкой самооценки, из-за того, что человек может отстоять свои права и желания.
«Обиды разрушают нашу психику, они могут доводить до повышенной тревожности. Когда женщина обижается на своего мужа, то она каждый день сталкивается со своим обидчиком, от этого еще больше нарастает конфликтность, отторжение и отношения от этого лучше не становятся. Обида – это подавленное желание, требование. Требование к себе, к людям, к миру. Обида проявляется в тех случаях, когда человек по-другому не умеет реагировать, он терпит, закрывается, разрушает себя», — сказала Ольга Савская «Радио 1».Обида как манипуляция – это установка, которая формируется у человека с детства. В этом случае обиду используют в качестве наказания, чтобы получить желаемое.
«Когда ребенок запнулся, ему говорят, что во всем виноват стульчик, что это он плохой, он виноват, что стоял на пути. У такого взрослого человека уже формируется установка, что виноваты все вокруг, а я — золотой и замечательный. Тогда начинают манипулировать людьми, наказывать молчанием, отстранением», — добавила специалист.Также, по словам психолога, в некоторых случаях обиды могут приводить к физическим заболеваниям. Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем или во взаимоотношениях с людьми, важно выплескивать эмоции, а не копить их внутри.
«Это не доказано научно, но на своей практике я часто встречалась с тем, у женщин с подавленными эмоциями развивались миомы или раковые опухоли», — заключила Савская.Ранее психолог Наталия Дербенева рассказала россиянам о том, какие проблемы могут возникнуть у детей, к которым применялись физические наказания.
Екатерина Шмакова