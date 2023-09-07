Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещаю множество секций

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С началом учебного года дети снова начали жить по расписанию: с утра— школа, днём — секции, вечером — домашнее задание. Однако директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук, что с таким расписанием можно довести ребёнка до невроза.
«Если родители придумали пять секций, заставляют туда ходить и видят, что ребёнок сопротивляется, то это история про родительские амбиции и несбывшиеся мечты. Это чистой воды насильственные действия, которые приведут сильного ребёнка к протестному поведению, а слабака – к неврозу. То есть он будет посещать эти пять секций и грызть ногти в кровь, или начнёт курить в 10 лет или употреблять психоактивные вещества, чтобы не жить в реальности», — сказала Ирина Смолярчук.Читайте также:
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Екатерина Шмакова