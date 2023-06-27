Психолог Жиронкина рассказала, что делать, чтобы справиться с эмоциональным напряжением и тревожностью

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Самый эффективный способ, по ее мнению — это влюбиться. Это гарантированно помогает переключиться со стрессовой ситуации, а кроме того, в организме начинают вырабатываться гормоны, которые делают нас счастливыми.
Не следует также забывать баловать себя тем, что вас радует — как самостоятельно, так и попросив об этом близких. Чаще всего речь идет о съедобных подарках, таких, как шоколад, конфеты и мороженое. Главное, помнить, что речь идет не о «заедании стресса», а именно о стремлении себя порадовать.
Наконец, хорошую службу в борьбе с тревожностью и стрессом может сослужить так называемую технику «5-4-3-2-1», которая заключается в том, что нужно назвать пять вещей, которые человек видит, четыре — которые он слышит, дотронуться до трех вещей, почувствовать два запаха и попробовать какой-либо один вкус.
Ранее психолог Евгений Идзиковский заявил, что проблема стресса при работе в дистанционном режиме заключается в том, что сотрудник не может переключится с работы на отдых, из-за чего в дальнейшем у человека может произойти выгорание.