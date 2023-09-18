Психотерапевт назвал 5 признаков клинической депрессии

Фото: IStock/Marjan_Apostolovic
- Бессонница. Человек не может заснуть.
- Мысли. Человека преследуют навязчивые мысли, которые крутятся постоянно в голове и человек не может от них избавиться.
- Тремор. Глаза, губы начинают подрагивать. Перед этим также может накачаться апатия, невроз.
- Аппетит. У человека пропадает аппетит частично или полностью.
- Эмоции. Человек вялый, перестаёт реагировать на внешние факторы, хобби. Его больше не радуют подарки, близкие люди или работа. Если во время осенней хандры ты ещё можешь что-то сделать: встать и пойти на работу, то при депрессии ты не можешь буквально ничего.
Школа или родители: кто доводит подростков до самоубийства?