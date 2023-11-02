Психотерапевт назвал главную причину осенней хандры

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Осенью у многих ухудшается настроение, всплывают депрессивные эпизоды, нападает долгая грусть. Однако как правило, в этом виновато не время года. А неправильный режим работы и отдыха, перепады давления и установки в голове, уверен врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Это связано с перепадами атмосферного давления, с влажностью, с температурой. Но самый главный критерий – это хроническая усталость. Мы накапливаем усталость значительно интенсивнее, чем успеваем её реализовать даже в двух-трёх недельном отдыхе. Даже наши два дня выходных мы используем для хозяйственных нужд, берём работу на дом», — сказал он.Избежать такого состояния можно, если вовремя переключаться с работы на отдых, правильно питаться, настроить жизненный график и соблюдать режим сна. Также важны правильные мысли, отметил специалист.
«Самая большая проблема – это наши мысли. Когда мы во всём видим негатив, когда мы всё воспринимаем именно с позиции “всё плохо и дальше будет хуже”, это прекрасная предпосылка для того, чтобы этой самой хандре отдаться. Потому что на самом деле в любом времени года есть свои плюсы», — добавил врач.Читайте также:
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Екатерина Шмакова