Психотерапевт назвал оптимальное количество секса в семейной жизни

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По словам Яна Кернера, для сохранения счастливых отношений интимная близость должна происходить не реже раза в неделю
Чтобы сохранить близкие отношения в семье, парам нужно заниматься сексом не реже раза в неделю. Такое мнение высказал психотерапевт Ян Кернер в беседе с изданием Women's Health.
Вообще, по словам Кернера, нет никаких количественных норм, регламентирующих интимную жизнь партнеров. Другими словами, нормально любое количество секса, если оно удовлетворяет обоих участников пары. Тем не менее, практика показывает, что многие все же беспокоятся о снижении своей «спальной» активности. Психотерапевт отмечает, что главных причин к этому может быть две: либо несовпадение либидо в паре, либо стресс и усталость партнеров.
Ранее стало известно об открытии американских ученых, согласно которому вечерний секс и переживание оргазма являются не менее эффективными средствами для засыпания, нежели прием снотворных.
Вообще, по словам Кернера, нет никаких количественных норм, регламентирующих интимную жизнь партнеров. Другими словами, нормально любое количество секса, если оно удовлетворяет обоих участников пары. Тем не менее, практика показывает, что многие все же беспокоятся о снижении своей «спальной» активности. Психотерапевт отмечает, что главных причин к этому может быть две: либо несовпадение либидо в паре, либо стресс и усталость партнеров.
«Если вы оба согласны, что интима в вашей жизни недостаточно, но не знаете, к чему стремиться, попробуйте заниматься сексом не реже одного раза в неделю», — советует Кернер.Вместе с тем, специалист акцентировал внимание на том, что значение имеют не цифры, минуты и прочие количественные показатели сексуальной жизни, а ее качественные характеристики и умение партнеров открыто и честно обсуждать свой секс.
Ранее стало известно об открытии американских ученых, согласно которому вечерний секс и переживание оргазма являются не менее эффективными средствами для засыпания, нежели прием снотворных.
Артем Путинцев