Психотерапевт Уханова: Недостаток сна препятствует похудению

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«Днем в нашем теле синтезируются важнейшие гормоны, которые отвечают за многие процессы в организме. Их производство завязано на циркадных ритмах. Это наши биологические часы, задающие ритм всем жизненно важным процессам в теле. Поэтому так важно, чтобы был соблюден баланс качественного сна и бодрствования», — цитирует издание слова собеседницы.
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