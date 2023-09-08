Психотерапевт Уханова: Недостаток сна препятствует похудению

В Котельниках открыли новое здание Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Центр теперь расположен в трёхэтажном здании по адресу: город Котельники, мкр. Силикат, 41А.

«От ВИЧ-инфекции в Московской области сейчас лечатся более 38 тыс пациентов. Благодаря раннему выявлению в регионе снижается заболеваемость ВИЧ. За последние три года этот показатель уменьшился более чем на 7%», – сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

После переезда в новое здание Центр увеличил мощность амбулаторно-поликлинического звена с 200 до 360 посещений в смену. Приняты на работу дерматовенеролог, стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, фтизиатр и другие специалисты. Для пациентов доступны остеоденситометрия, компьютерная томография, рентгеновские, ультразвуковые и эндоскопические исследования.

«Предусмотрена возможность проведения в одном месте комплекса диагностических исследований, а также приём не только инфекционистов, но и врачей ещё 14 специальностей. Расширение перечня видов медицинской помощи поможет рано выявлять, лечить и проводить профилактику клинических проявлений ВИЧ-инфекции», – сказал главный врач Московской областного Центра СПИД Александр Пронин.

Также на территории Центра организовано педиатрическое отделение для приема маленьких пациентов с отдельным входом, игровой зоной и детской площадкой. Кроме медицинской помощи, у детей и подростков появилась возможность получать психологическую поддержку. Центр уже начал приём пациентов и оказание медицинской помощи по новому адресу.





