Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Психотерапевт Уханова: Недостаток сна препятствует похудению

Психотерапевт Уханова: Недостаток сна препятствует похудению

08 сентября 2023, 03:32
Фото: iStock/millann

Фото: iStock/millann

Врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова заявила, что для поддержания стройности или для похудения важно не только правильно питаться и заниматься спортом, но также и соблюдать режим сна.
В беседе с РИАМО специалист пояснила, что если человек длительное время пренебрегает качественным отдыхом, в организме происходят сбои, приводящие к набору весу.

«Днем в нашем теле синтезируются важнейшие гормоны, которые отвечают за многие процессы в организме. Их производство завязано на циркадных ритмах. Это наши биологические часы, задающие ритм всем жизненно важным процессам в теле. Поэтому так важно, чтобы был соблюден баланс качественного сна и бодрствования», — цитирует издание слова собеседницы.


Уханов отметила, что гормоны, которые вырабатываются во сне, поддерживают нормальный иммунитет, обеспечивают омоложение клеток, запускают процессы регенерации и сжигание жира. Для наилучшего эффекта нужно ложиться спать до полуночи и отказаться от использования гаджетов перед сном, заключила врач.

Читайте также:

Диетолог Шестакова предупредила о вреде арбузов

Россиянам рассказали об основном симптоме инфаркта

В Подмосковье открылось новое здание СПИД-центра с расширенными возможностями

#врач
#человек
#иммунитет
#сон
Читайте нас в
Диетолог Шестакова предупредила о вреде арбузов
Диетолог Шестакова: Не стоит есть более 150 г арбуза в день
08 сентября 2023, 01:23

Фото: iStock/macniak

Диетолог Марина Шестакова заявила, что употребление более 150 грамм арбуза в день может привести к неприятным последствиям.
В своем Телеграм-канале специалист пояснила, что в арбуз в основном состоит из воды и сахара, поэтому содержание глюкозы и фруктозы в этой ягоде зашкаливает — на 100 грамм продукта приходится 10 грамм сахара.

Врач порекомендовала не есть в сутки более 150 грамм арбуза, так как вместе с 300-400 г в организм попадает около 50–100 г фруктозы.

По словам Шестаковой, арбуз также опасен для людей с лишним весом, страдающим диабетом или инсулинорезистентностью.

Читайте также:

Россиянам рассказали об основном симптоме инфаркта

Ребёнок-богатырь родился в Подольском роддоме

Названы самые опасные на планете вирусы

#арбуз
#врач
#диетолог
Читайте нас в
В Подмосковье открылось новое здание СПИД-центра с расширенными возможностями
07 сентября 2023, 19:25

Фото: Минздрав МО

В Котельниках открыли новое здание Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Центр теперь расположен в трёхэтажном здании по адресу: город Котельники, мкр. Силикат, 41А.

«От ВИЧ-инфекции в Московской области сейчас лечатся более 38 тыс пациентов. Благодаря раннему выявлению в регионе снижается заболеваемость ВИЧ. За последние три года этот показатель уменьшился более чем на 7%», – сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

После переезда в новое здание Центр увеличил мощность амбулаторно-поликлинического звена с 200 до 360 посещений в смену. Приняты на работу дерматовенеролог, стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, фтизиатр и другие специалисты. Для пациентов доступны остеоденситометрия, компьютерная томография, рентгеновские, ультразвуковые и эндоскопические исследования.  

«Предусмотрена возможность проведения в одном месте комплекса диагностических исследований, а также приём не только инфекционистов, но и врачей ещё 14 специальностей. Расширение перечня видов медицинской помощи поможет рано выявлять, лечить и проводить профилактику клинических проявлений ВИЧ-инфекции», – сказал главный врач Московской областного Центра СПИД Александр Пронин.  

Также на территории Центра организовано педиатрическое отделение для приема маленьких пациентов с отдельным входом, игровой зоной и детской площадкой. Кроме медицинской помощи, у детей и подростков появилась возможность получать психологическую поддержку. Центр уже начал приём пациентов и оказание медицинской помощи по новому адресу.

Читайте также:

Ребёнок-богатырь родился в Подольском роддоме

В Дмитровскую областную больницу поступил новый маммограф

Жители Подмосковья уже получили на уход за тяжелобольными 294 млн рублей



#спид
#минздрав мо
#котельники
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Россиянам рассказали об основном симптоме инфаркта
Кардиолог Дикур объяснила симптоматику заболевания
07 сентября 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/Farknot_Architect

Кардиолог Оксана Дикур заявила, что основным симптомом инфаркта является острая, сжимающая боль за грудиной.
При этом такая боль чаще всего сопровождается резким недомоганием, затруднением дыхания, слабостью, страхом смерти.

В беседе с «Вечерней Москвой» Дикур пояснила, что такую боль можно сравнить с давлением большой плиты на человека, когда давление это воздействует на только на область грудины, но и на плечи, руки, иногда верхнюю часть живота.

Специалист рекомендовала при подобной симптоматике немедленно вызывать скорую помощь.

Также россиянам напомнили и о другом, не менее коварном заболевании – ротавирусной инфекции. Доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии военных наук РФ Владислав Шафалинов рекомендовал во избежание инфекции соблюдать все меры безопасности, тщательно мыть руки, не употреблять грязные продукты и не пить воду из непроверенных источников.

«У каждого иммунитет разный, у кого-то нормальная температура 39-40°C, у кого-то 37°C. Судороги могут быть вызваны повышенной температурой, как и потеря сознания. Причём первопричиной может быть не только ротавирусная инфекция, а любая другая», — добавил в беседе с «Царьградом» врач.

Читайте также:

Озвучен максимальный допустимый показатель давления у пожилых

Кардиолог Кирьянова рассказала, как избежать инфаркта во время плавания

Кардиолог Аниськович объяснила, чем опасен сон при свете
#здоровье
#инфаркт
#сердце
#врач
Читайте нас в
Ребёнок-богатырь родился в Подольском роддоме
07 сентября 2023, 16:58

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подольском родильном доме 35-летняя женщина с доношенной беременностью в процессе естественных родов родила ребёнка-богатыря, весом 5 кг.
«Для женщины это уже четвертые роды, которые прошли успешно. В результате на свет появился мальчикростом 56 см и весом 5000 г. Отдельно хочется отметить, что для родоразрешения пациентка всегда выбирала только наше медучреждение», — сказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.

Самочувствие малыша и мамы хорошее, они ещё находятся под наблюдением врачей, скоро будут выписаны.

Читайте также:

Актриса Мария Кожевникова ждёт четвёртого ребёнка.

С начала года выплату на новорождённых получили более 42 тысячи подмосковных семей.

Сотрудники ЗАГСа рассказали о необычных именах, которые давали новорожденным в 2023 году.
#врач
#женщины
#роды
#сотрудники
#дома
Читайте нас в
Названы самые опасные на планете вирусы
Вирусолог Нетесов назвал ВИЧ и лихорадку Денге наиболее смертоносными на Земле
07 сентября 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/SergeyChayko

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что самыми смертоносными и опасными на планете являются ВИЧ и лихорадка Денге
«На первое место я поставил бы ВИЧ. Он поражает клетки иммунной системы. Сейчас есть только два случая излечения от этого вируса, достигнутые очень дорогим способом. А разработать вакцину против него пока так и не удалось, несмотря на десятки попыток это сделать. Потому что он ускользает от иммунного ответа», – пояснил в беседе с Газета.ру Нетесов.

От вируса лихорадки Денге никакой вакцины, по словам эксперта, также пока не разработано, однако испытываемые кандидатные препараты дают неплохой защитный эффект.

Кроме них к крайне опасным врач отнёс вирусы гепатитов и SARS-CoV2.

Читайте также:

Россиянам раскрыли будущее коронавируса

Врачи заявили о возможной опасности штаммов вирусов гриппа

Россиянам назвали условие, при котором заболеваемость гриппом осенью может быть ниже
#вакцины
#вич
#врач
#вирусы
#человек
Читайте нас в
Врач рассказала, как избавиться от храпа навсегда
Врач Елизарова объяснила, почему люди храпят
07 сентября 2023, 15:33

Фото: Istock/macniak

Храп – это не просто особенность человека, а признак заболевания. об этом в эфире «радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии РНИМУ им. Пирогова, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.
По словам специалиста, человек может храпеть из-за запущенного с детства заболевания или искривлённой перегородки.
«Храп – это признак заболевания. Он связан с длительным процессом, который течёт с детства. Это мощный очаг инфекции в горле, хронический тонзиллит. Инфекция приводит к тому, что в начале протекает воспалительный процесс, потом происходит отёк, а затем всё это приводит к утолщению тканей. Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. в этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание. Физиологически дыхание должно быть только носовым, но если есть какое-то препятствие, то это приводит к сужению дыхательного просвета и переход на ротовое дыхание», — сказала Елизарова.
Врач подчеркнула, что храп — это не навсегда. Специалисты могут найти корень проблемы и удалить его.   
«Если мы уберём сужение верхних дыхательных путей, уберём источники инфекции, удалим миндалины, то результат будет очень хороший и всё это пройдёт», — сказала Елизарова.
Читайте также: 

Нарколог Дмитриев назвал три фактора при алкоголизме на ранних стадиях

Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещают множество секций

Россиянам рассказали, как лечить метаболический синдром
#врач
#заболевания
#сон
#здоровье
Читайте нас в
В Дмитровскую областную больницу поступил новый маммограф
07 сентября 2023, 13:28

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Современный аппарат для проведения маммографии российского производства установлен во взрослой поликлинике Дмитровской областной больницы.
Благодаря оснащению больницы новым оборудованием, удалось сократить время проведения исследования до 20 минут. Чёткость снимков даёт возможность распознавать заболевания на ранних стадиях и устанавливать точный диагноз.
«Продолжаем обновлять материально-техническую базу нашей больницы. Новый цифровой маммограф более современный, надежный и безопасный. Также в рамках модернизации во взрослую поликлинику был поставлен флюорограф и рентгеновский аппарат. К концу года планируем обновить весь наш парк тяжелого медоборудования», — отметил главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян. 
Новые аппараты маммографии, которыми оснащаются подмосковные больницы значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства.

Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.
«Аппарат имеет возможность хранения и передачи данных в PACS Московской области, что позволит получать консультацию специалистов МОНИКИ. Данная система позволяет хранить снимки в хорошем качестве в течение длительного времени», — рассказала заведующая рентгеновским отделением Дмитровской олбластной больницы Ксения Сурикова. 
​Обследование на новом аппарате прошли уже более 40 пациенток. 

Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

Читайте также:

В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей.

Андрей Воробьёв заявил, что нужно больше поддерживать врачей.

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию.
#парк
#здравоохранение
#моники
#врач
#аппарат
#оборудование
#больницы
#диагноз
#заболевания
Читайте нас в
Озвучен максимальный допустимый показатель давления у пожилых
Врач Хухрев: «Для людей старше 60 верхняя граница систолического давления – 140»
07 сентября 2023, 13:10

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что для людей старше 60 верхняя граница систолического давления может составлять 140.
При этом, он отметил, что стандарт нормального давления 120 на 80, актуальный для молодых людей, также подходит и для возрастных. Однако, в зависимости от организма, у пожилых людей встречаются и исключения.

«Есть определенные границы, до которых мы можем идти на компромиссы. Если человек уже на трёх-пяти препаратах, то считается, что для таких людей старше 60 верхняя граница систолического давления – 140. В этих пределах, если пациента лечишь интенсивно, усиливать гипотензивную терапию, если он не вылетает за эти цифры и чувствует себя хорошо, может быть нецелесообразно», – прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Врач рекомендовал возрастным людям регулярно проверять своё давление и контролировать его показатели. Однако, по его словам, не стоит переусердствовать с этим, поскольку показатели давления могут быть ложно завышенными из-за возросшего уровня тревожности.

Также стало известно, что больным сахарным диабетом рекомендуется добавлять в пищу корицу. Как передаёт utro.ru, продукт способен снижать уровень сахара в крови.

Читайте также:

Кардиолог Кирьянова рассказала, как избежать инфаркта во время плавания

Терапевт Звонарева: Бабье лето грозит людям скачками давления

Врач Кондрахин: Ни в коем случае не сбивать температуру аспирином
#врач
#бабье стандарт
#здоровье
Читайте нас в
Врач Головченко назвал три часто встречающихся заразных кожных заболевания
07 сентября 2023, 11:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заразные кожные заболевания не являются пережитком прошлого сегодня. Микроспория, чесотка, педикулёз из-за высокой плотности населения, социальных причин и самолечения только распространяются.

О заразных кожных заболеваниях и об их проявлениях рассказал заведующий кожно-венерологическим диспансером Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Константин Головченко, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Самое распространённое заболевание — это микроспория или по-простому стригущий лишай, которым можно заразиться от бродячих и даже домашних животных — кошек, собак, хомяков, а также при контакте с больным человеком и его предметами обихода.

На втором месте чесотка, проявляющаяся выраженным зудом и высыпаниями на коже.

«Третье место по популярности занимает педикулёз — заражение вшами. Всего их три вида — головные, платяные и лобковые. Наиболее распространен головной педикулёз, многие сталкивались с ним в школьные годы. Заражение происходит по тому же принципу, что и в остальных случаях — при контакте с больным человеком или использовании его вещей», — добавил врач. 

Чтобы предостеречь себя от этих заболеваний нужно:
— не обмениваться личными вещами;
— соблюдать правила гигиены;
— проводить влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами;
— стирать и гладить купленные вещи;
— не контактировать с безнадзорными животными;
— проверять домашних животных у ветеринара.

При появлении неприятных симптомов, нужно в скором времени обратиться к врачу для установления причин и начала лечения. 

Читате также: 

Врач Лебедева: Недорогие морепродукты могут защитить от рака кишечника.

Британские учёные опровергли мифы о микробах, живущих в кишечнике.

Кардиолог Кирьянова рассказала, как избежать инфаркта во время плавания.
#вещи
#врач
#правила
#больницы
#заражение
#инфекция
Читайте нас в
Достижения.рф