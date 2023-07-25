Психотерапевт Вилков назвал главные признаки послеродовой депрессии

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Сообщается, что при послеродовой депрессии такое состояние продолжается дольше 2 недель.
«Если женщина испытывает эти симптомы меньше двух недель либо самочувствие периодически меняется в хорошую сторону, это значит, что у женщины нет послеродовой депрессии», — уточнил Вилков «Вечерней Москве».
Отмечается, что самые страшные последствия послеродовой депрессии — это сильная злость в отношении ребенка и склонность к самоубийству.
Вилков добавил, что на возникновение послеродовой депрессии оказывает влияние наследственность. Предугадать возникновение послеродовой депрессии невозможно.
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