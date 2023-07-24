Психотерапевт Вилков рассказал, как побороть страх остаться без телефона под рукой

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Врач-психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что такое номофобия и как с ней бороться.
Номофобия – это боязнь остаться без телефона под рукой. У всех современных людей она, так или иначе, присутствует, но в разных формах. Присуща она и мужчинам, и женщинам, а возникает чаще всего у людей, которые склонны к сильным переживаниям.
Вилков перечислил несколько основных причин, которые способствуют возникновению этой фобии: страх человека остаться без важных документов и файлов, хранящихся в телефоне, боязнь пропустить важное сообщение или просто лишиться смартфона, который служит предметом снятия стресса.
Кстати, последний пункт, по мнению специалиста, чаще всего имеет негативные последствия. Человек желает с помощью гаджета расслабиться, но это приводит к переутомлению, которое выражается усталостью, головной болью, нарушением зрения и сна.
Врач в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовал читателям сократить пользование смартфоном дома, заменив это другими делами, например, чтением, прослушиванием музыки, физическими нагрузками и живым общением. Так мысль о телефоне начнёт постепенно покидать человека.
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Вилков перечислил несколько основных причин, которые способствуют возникновению этой фобии: страх человека остаться без важных документов и файлов, хранящихся в телефоне, боязнь пропустить важное сообщение или просто лишиться смартфона, который служит предметом снятия стресса.
Врач в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовал читателям сократить пользование смартфоном дома, заменив это другими делами, например, чтением, прослушиванием музыки, физическими нагрузками и живым общением. Так мысль о телефоне начнёт постепенно покидать человека.
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Анастасия Чинкова