Пульмонолог Карабиненко призвал россиян делать прививки и пользоваться масками

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«Это должны сделать все, но особенно — те, кому болеть респираторными заболеваниями нельзя в принципе. Это лица с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальной астмой и категория пациентов со сниженным иммунитетом», — отметил врач.
По словам Карабиненко, вакцинироваться сейчас легко и спокойно может практически каждый — машины скорой помощи, где проходит этот процесс, стоят практически у любой станции метро или крупной площади. А тем, у кого есть склонность к воспалению лёгких, он настоятельно советует привиться также и от пневмококковой инфекции.
Этот сезон будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, заявил ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков. Причиной тому является ослабление иммунитета после изоляции и перенесенной коронавирусной инфекции. В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний, рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.
Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.
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