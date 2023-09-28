Пушкинские врачи достали из желудка девочки проглоченную батарейку

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Инородный предмет извлекли с помощью эндоскопии. На это потребовалось 10 минут, включая наркоз. Батарейка находилась под пищевым комком, и её пришлось ловить специальной петлёй-сачком.
Врачи отметили, что родители обратились за медицинской помощью вовремя. Промедление в таких случаях может привести к перфорации желудка, и тогда избежать полноценного хирургического вмешательства уже не получится.
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