Пушкинские врачи спасли двух маленьких девочек с перитонитом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В отделение детской хирургии Московской областной больницы имени профессора В.Н.Розанова в одно время поступили две девочки 3 года и 6 лет.
У 3-летней пациентки была рвота, тошнота, жидкий стул, боли и повышенная температура, у 6-летней пациентки наблюдались затяжные боли в области живота, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи провели тщательную диагностику, в ходе которой выявили у девочек перитонит.
Перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины, сопровождающееся ухудшением состояния организма. Требует экстренной операции, при несвоевременном лечении возможен летальный исход.
Минздрав Подмосковья сообщает, что боли внизу живота с правой стороны являются серьёзным поводом для обращения к врачу.
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Врачи провели тщательную диагностику, в ходе которой выявили у девочек перитонит.
«В экстренном порядке мы провели операцию 3-летней пациентке открытым способом, поскольку аппендикс уже был окружен гноем и спаян с брюшиной, лапароскопическая операция в этом случае была противопоказана. По итогу вмешательства, мы убрали патологическое содержимое из брюшной полости, затем провели санацию. После была прооперирована вторая 6-летняя пациентка. В ее случае ограничений на лапароскопию не было, и в приоритете была именно эта методика, так как малоинвазивные операции менее травматичны и болезненны для организма», – рассказал заведующий отделением детской хирургии Алексей Громов.На сегодняшний день состояние девочек улучшилось, они прошли курс лечения и спустя неделю были выписаны из больницы.
Минздрав Подмосковья сообщает, что боли внизу живота с правой стороны являются серьёзным поводом для обращения к врачу.
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Алиса Сергиенко