Пушкинские врачи удалили беременной миому величиной с ладонь

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«Это состоянием называется «острый живот» и является угрожающим для жизни. Если миоматозный узел не снабжается кровью, он некротизируется. При развитии тотального некроза женщине грозит гибель. А здесь на кону стояли сразу две жизни. Пришлось провести операцию на беременной матке», - рассказала заведующая родовым отделением Наталия Андреева.
На 39-й неделе беременности путём планового кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка весом 3150 г и ростом 50 см. Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо.
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