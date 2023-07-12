Путин обсудил с Мурашко подготовку медицинских кадров

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко поручил ему не забывать про профессиональную подготовку и переподготовку медицинских кадров, так как от этого зависит качество оказания медицинских услуг населению.
«Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы», - сказал глава государства министру здравоохранения.
Он подчеркнул, что именно от профессионализма кадров зависит качество использования современного оборудования, что влечет за собой высокое качество оказания медицинской помощи населению России.
Читайте также:
Воробьёв и Щёголев познакомились с работой Дубненского роддома после масштабного капремонта
В больницах России хотят создать зоны доставки для онлайн-покупок
Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в этом году составила 73,4 года
Элина Позднякова