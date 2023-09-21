Раменские врачи одновременно сделали роженице кесарево сечение и удалили опухоль матки

Фото: Минздрав МО
На протяжении всей беременности женщину наблюдали специалисты, что позволило продлить срок вынашивания плода до 39-й недели. В положенный срок специалисты решили провести пациентке кесарево сечение.
На свет появилась здоровая малышка весом 2830 г и ростом 51 см. Сейчас мать и новорождённая уже выписаны.
Читайте также:
Реутовские хирурги удалили пациентке шестикилограммовое новообразование
Подмосковные врачи удалили пациенту камень размером с апельсин
Травматологи Каширской больницы поставили на ноги 92-летнего пациента