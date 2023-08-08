Раменские врачи прооперировали 2-летнего ребёнка с прутиком за ухом

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В областную больницу Раменского городского округа поступил 2-летний мальчик с гноящимся новообразованием за ухом, из-за которого он испытывал сильный дискомфорт.
В ходе диагностики врачи выявили у ребёнка атерому. Атерома — это киста подкожной сальной железы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Оперативное вмешательство длилось в течение 15 минут и прошло успешно.
Врачи сообщают, что самочувствие малыша улучшилось, его выписали из больницы.
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«Через небольшой разрез за ухом мы провели вскрытие и обнаружили прутик размером 3 см. При помощи специального хирургического инструмента мы извлекли инородное тело и провели обработку гнойной полости, окружавшей его. Учитывая, что инородное тело острое, по кровотоку оно могло проникнуть в различные органы, включая сердце», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.
Врачи сообщают, что самочувствие малыша улучшилось, его выписали из больницы.
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Алиса Сергиенко