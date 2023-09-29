Раменские врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В ходе обследования врачи диагностировали проникающее ранение левой половины грудной клетки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
КТ-исследование показало повреждение правого желудочка сердца. Такая патология могла привести к летальному исходу, поэтому врачи приняли решение о проведении экстренной операции.
«Перед врачами стояла непростая задача: нужно было провести удаление крови из сердечной сумки с целью недопущения тампонады и остановки сердца, а также ушивание раны», — рассказал заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев.
Кровопотеря составила примерно 1,5 литра. Врачи отметили, что осложнений вов время операции не наблюдалось. Благодаря грамотным действиям оперирующего хирурга и всей операционной бригады, пациента удалось спасти.
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