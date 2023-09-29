Раменские врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Цифрового помощника, помогающего осуществить запись к врачу зовут «Денис», им воспользовались 53 тысяч раз.

Цифровой помощник оказывает помощь при вызове врача на дом, также он помогает записаться на приём к врачу или на вакцинацию от COVID-19, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После визита по записи чат-бот предложит оценить качество приёма у врача. За всё время работы было поставлено 24,8 тысяч оценок»,- сказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Цифровой помощник «Денис» доступен по ссылке.

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