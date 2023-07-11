Раменские врачи вернули зрение внезапно ослепшей молодой матери

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После обследования врачи диагностировали у пациентки ретинопатию Вальсальвы – заболевание, при котором кровь скапливается между сетчаткой и слоем стекловидного тела, нарушая пациенту зрение. Это бывает при резком подъёме внутригрудного или внутрибрюшного давления.
«С помощью лазера мы сформировали микроскопическое отверстие в стекловидном теле. На следующий день центр сетчатки освободился от крови, и зрение девушки улучшилось с 2 до 70%. Через созданное лазером отверстие кровь будет опускаться в нижние отделы глаза, где рассосётся в течение месяца», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец.Сейчас пациентка уже выписана на амбулаторное лечение.
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