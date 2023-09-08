Раскрыты основные причины отравления шаурмой

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«Попадают с рук персонала, не помытых после туалета, при плохо простерилизованных продуктах, нарушениях технологий и сроков хранения», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.
Такая халатность, по словам специалиста, может вызвать сальмонеллы, кишечную палочку, стафилококки.
При отравлении рекомендуется обращаться к врачу.
До этого сообщалось, что 23-летняя жительница Курской области умерла, отравившись шаурму. Случай массового отравления шаурмой зафиксирован в городе Льгов Курской области. По информации СМИ, точка быстрого питания, в которой покупали шаурму все пострадавшие, находится на улице Гагарина напротив Курского монтажного техникума.
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