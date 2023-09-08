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Раскрыты основные причины отравления шаурмой

Врач Жемчугов рассказал о причинах заболевания
08 сентября 2023, 14:52
Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Доктор медицинских наук терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что к отравлению шаурмой, в первую очередь, приводит несоблюдения санитарных норм и мер гигиены при приготовлении продукта со стороны персонала.
«Попадают с рук персонала, не помытых после туалета, при плохо простерилизованных продуктах, нарушениях технологий и сроков хранения», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.

Такая халатность, по словам специалиста, может вызвать сальмонеллы, кишечную палочку, стафилококки.


Также бактерии могут попасть на продукт из окружающей среды.

При отравлении рекомендуется обращаться к врачу.

До этого сообщалось, что 23-летняя жительница Курской области умерла, отравившись шаурму. Случай массового отравления шаурмой зафиксирован в городе Льгов Курской области. По информации СМИ, точка быстрого питания, в которой покупали шаурму все пострадавшие, находится на улице Гагарина напротив Курского монтажного техникума.

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#отравление
#продукты
#здоровье
#врач
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Врач-дерматовенеролог Шиляева рассказала об опасности неправильного ухода за кожей осенью
08 сентября 2023, 14:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Кожа является самым большим органом человека, вес которого достигает несколько килограммов. Она выполняет множество функций: защитную, терморегуляторную, метаболическую, рецепторную, иммунную и другие. Наступает осень, а смена температурного режима в сочетание с сыростью и холодным ветром обуславливает необходимость тщательного ухода за кожей.

Кожа даёт подсказки какие в организме есть проблемы, чтобы увидеть эти подсказки необходимо знать свой дерматологический тип, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Ежедневное очищение и увлажнение — важная составляющая здоровья кожи. Но дело в том, что разные типы кожи имеют специфические потребности, которые базовый уход не удовлетворяет. Вот почему иногда мы испытываем такие неприятные симптомы, как шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость», — рассказала врач-дерматовенеролог Видновской больницы Оксана Шиляева. 

Тип кожи определить самостоятельно практически невозможно, но наиболее часто встречающийся — это смешанный тип. Также, существуют ещё: нормальный, сухой и жирный. 

«Ведь если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата - она будет еще активней вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний», — добавила врач. 

Если вы наблюдаете у себя проблемы с кожей, не стоит заниматься самолечением, необходимо сразу обращаться к квалифицированному врачу.

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#кожа
#заболевания
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Подмосковные врачи спасли пациентку с 5-сантиметровым коралловидным камнем в почке
08 сентября 2023, 11:00

Фото: istockphoto / Natali_Mis

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского поступила пациентка 65 лет с жалобами на боли в области поясницы.
В одной из областных больниц пациентке диагностировали камень в почке коралловидный формы, размером 4,5х5 сантиметров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Корраловидные камни представляют сложность при удалении, а у пациентки камень сочетался с аномалией мочеполовой системы. Для проведения сложной операции, женщину перевели в урологического отделения МОНИКИ. 


«Коралловидные камни — это один из самых тяжелых вариантов мочекаменной болезни, при котором крупный камень неправильной формы, напоминающий коралл, заполняет лоханку и чашечки почки. Высокая квалифицированность наших урологов и оснащение отделения современным оборудованием позволили провести малоинвазивную операцию и  полностью удалить камень через прокол менее 1 сантиметра», — рассказал заведующий отделением урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.
Операция проводилась с помощью лучей ультразвука, которые раскалывают камень. Операция прошла успешно.

Появление камней в почках происходит без симптомов, чтобы обезопасить себя, необходимо проходить диспансеризацию или профилактические осмотры регулярно. 

​Самочувствие пациентки хорошее, она выписана ​из отделения. 

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#врачи
#моники
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#болезни
#развитие
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Врач Тихомирова рассказала о пользе физических тренировок для снижения давления
Врач Тихомирова: Физические тренировки помогут снизить давление
08 сентября 2023, 04:23

Фото: iStock/ DragonImages

Эксперт Лиги здоровья нации Мария Тихомирова рассказала, что некоторые физические тренировки помогают снижать артериальное давление. Об этом пишет «КП».
По словам специалиста, одним из самых эффективных способов профилактики и лечения повышенного давления является аэробный тренинг. 

«Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание или бег трусцой, продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления», — цитирует издание слова собеседницы.

Она добавила, что для снижения давления могут быть полезны такие изометрические упражнения, как планка или стульчик. Однако они менее изучены, чем аэробный тренинг, предупредила Тихомирова.

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#бег
#тренировки
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#здоровье
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Психотерапевт Уханова: Недостаток сна препятствует похудению
08 сентября 2023, 03:32

Фото: iStock/millann

Врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова заявила, что для поддержания стройности или для похудения важно не только правильно питаться и заниматься спортом, но также и соблюдать режим сна.
В беседе с РИАМО специалист пояснила, что если человек длительное время пренебрегает качественным отдыхом, в организме происходят сбои, приводящие к набору весу.

«Днем в нашем теле синтезируются важнейшие гормоны, которые отвечают за многие процессы в организме. Их производство завязано на циркадных ритмах. Это наши биологические часы, задающие ритм всем жизненно важным процессам в теле. Поэтому так важно, чтобы был соблюден баланс качественного сна и бодрствования», — цитирует издание слова собеседницы.

Уханов отметила, что гормоны, которые вырабатываются во сне, поддерживают нормальный иммунитет, обеспечивают омоложение клеток, запускают процессы регенерации и сжигание жира. Для наилучшего эффекта нужно ложиться спать до полуночи и отказаться от использования гаджетов перед сном, заключила врач.

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#врач
#человек
#иммунитет
#сон
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Диетолог Шестакова предупредила о вреде арбузов
Диетолог Шестакова: Не стоит есть более 150 г арбуза в день
08 сентября 2023, 01:23

Фото: iStock/macniak

Диетолог Марина Шестакова заявила, что употребление более 150 грамм арбуза в день может привести к неприятным последствиям.
В своем Телеграм-канале специалист пояснила, что в арбуз в основном состоит из воды и сахара, поэтому содержание глюкозы и фруктозы в этой ягоде зашкаливает — на 100 грамм продукта приходится 10 грамм сахара.

Врач порекомендовала не есть в сутки более 150 грамм арбуза, так как вместе с 300-400 г в организм попадает около 50–100 г фруктозы.

По словам Шестаковой, арбуз также опасен для людей с лишним весом, страдающим диабетом или инсулинорезистентностью.

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#арбуз
#врач
#диетолог
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В Подмосковье открылось новое здание СПИД-центра с расширенными возможностями
07 сентября 2023, 19:25

Фото: Минздрав МО

В Котельниках открыли новое здание Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Центр теперь расположен в трёхэтажном здании по адресу: город Котельники, мкр. Силикат, 41А.

«От ВИЧ-инфекции в Московской области сейчас лечатся более 38 тыс пациентов. Благодаря раннему выявлению в регионе снижается заболеваемость ВИЧ. За последние три года этот показатель уменьшился более чем на 7%», – сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

После переезда в новое здание Центр увеличил мощность амбулаторно-поликлинического звена с 200 до 360 посещений в смену. Приняты на работу дерматовенеролог, стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, фтизиатр и другие специалисты. Для пациентов доступны остеоденситометрия, компьютерная томография, рентгеновские, ультразвуковые и эндоскопические исследования.  

«Предусмотрена возможность проведения в одном месте комплекса диагностических исследований, а также приём не только инфекционистов, но и врачей ещё 14 специальностей. Расширение перечня видов медицинской помощи поможет рано выявлять, лечить и проводить профилактику клинических проявлений ВИЧ-инфекции», – сказал главный врач Московской областного Центра СПИД Александр Пронин.  

Также на территории Центра организовано педиатрическое отделение для приема маленьких пациентов с отдельным входом, игровой зоной и детской площадкой. Кроме медицинской помощи, у детей и подростков появилась возможность получать психологическую поддержку. Центр уже начал приём пациентов и оказание медицинской помощи по новому адресу.

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#спид
#минздрав мо
#котельники
#московская область
#подмосковье
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Россиянам рассказали об основном симптоме инфаркта
Кардиолог Дикур объяснила симптоматику заболевания
07 сентября 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/Farknot_Architect

Кардиолог Оксана Дикур заявила, что основным симптомом инфаркта является острая, сжимающая боль за грудиной.
При этом такая боль чаще всего сопровождается резким недомоганием, затруднением дыхания, слабостью, страхом смерти.

В беседе с «Вечерней Москвой» Дикур пояснила, что такую боль можно сравнить с давлением большой плиты на человека, когда давление это воздействует на только на область грудины, но и на плечи, руки, иногда верхнюю часть живота.

Специалист рекомендовала при подобной симптоматике немедленно вызывать скорую помощь.

Также россиянам напомнили и о другом, не менее коварном заболевании – ротавирусной инфекции. Доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии военных наук РФ Владислав Шафалинов рекомендовал во избежание инфекции соблюдать все меры безопасности, тщательно мыть руки, не употреблять грязные продукты и не пить воду из непроверенных источников.

«У каждого иммунитет разный, у кого-то нормальная температура 39-40°C, у кого-то 37°C. Судороги могут быть вызваны повышенной температурой, как и потеря сознания. Причём первопричиной может быть не только ротавирусная инфекция, а любая другая», — добавил в беседе с «Царьградом» врач.

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#здоровье
#инфаркт
#сердце
#врач
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Ребёнок-богатырь родился в Подольском роддоме
07 сентября 2023, 16:58

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подольском родильном доме 35-летняя женщина с доношенной беременностью в процессе естественных родов родила ребёнка-богатыря, весом 5 кг.
«Для женщины это уже четвертые роды, которые прошли успешно. В результате на свет появился мальчикростом 56 см и весом 5000 г. Отдельно хочется отметить, что для родоразрешения пациентка всегда выбирала только наше медучреждение», — сказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.

Самочувствие малыша и мамы хорошее, они ещё находятся под наблюдением врачей, скоро будут выписаны.

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#врач
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Названы самые опасные на планете вирусы
Вирусолог Нетесов назвал ВИЧ и лихорадку Денге наиболее смертоносными на Земле
07 сентября 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/SergeyChayko

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что самыми смертоносными и опасными на планете являются ВИЧ и лихорадка Денге
«На первое место я поставил бы ВИЧ. Он поражает клетки иммунной системы. Сейчас есть только два случая излечения от этого вируса, достигнутые очень дорогим способом. А разработать вакцину против него пока так и не удалось, несмотря на десятки попыток это сделать. Потому что он ускользает от иммунного ответа», – пояснил в беседе с Газета.ру Нетесов.

От вируса лихорадки Денге никакой вакцины, по словам эксперта, также пока не разработано, однако испытываемые кандидатные препараты дают неплохой защитный эффект.

Кроме них к крайне опасным врач отнёс вирусы гепатитов и SARS-CoV2.

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