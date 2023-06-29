Раскрыта неожиданная польза малины

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«Калорийность малины всего 46 ккал на 100 г, содержание углеводов – не более, чем 3 г, а гликемический индекс, в зависимости от сорта, составляет 25-40. Следовательно, её можно включить в свой рацион даже людям, страдающим диабетом», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Елисеева.
А диетолог Ирина Мансурова заявила, что люди, которые пытаются похудеть, часто совершают одни и те же ошибки. Самой распространенной ошибкой является намеренное голодание. Человеческий организм способен быстро адаптироваться к голоду, и поэтому начинает экономить энергию, пояснила врач. В таком случае при возвращении к привычному рациону организм станет тратить калории менее активно.
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