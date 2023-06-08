Раскрыты неожиданные причины боли в шее

Фото: фотобанк Московской области
Остеопат Фролов: К болям в шее могут привести эмоциональное напряжение и тревога
Член Российской остеопатической ассоциации профессор Владимир Фролов рассказал, что наиболее частыми, но не всегда ожидаемыми причинами боле в шее являются эмоциональное напряжение и тревожные расстройства.
Также повлиять на состояние может длительное неудобное положение тела.
Эксперт рекомендовал при подобных болях в шейном отделе позвоночника сразу обращаться к специалистам.
Кроме того, специалисты советуют от затекшей шеи вращать тазобедренными суставами, неспеша наклоняться во все стороны для растяжки спины, а также вращать корпусом, совершая глубокие вдохи. При этом, как уточняет utro.ru, боли в шее могут возникать не только от неподвижного образа жизни, но и из-за непрерывного движения.
Ранее врач-остеопат Андрей Леоненко заявил, что проблемы с позвоночником у ребёнка не всегда очевидны, но есть признаки, сигнализирующие о том, что ребёнка нужно показать специалисту. Среди них нарушения носового дыхания и речевого развития, повышенная возбудимость, боли в теле и т.д.
Также повлиять на состояние может длительное неудобное положение тела.
«Дополнительные причины болей в шее связаны с деятельностью человека. Из-за долгого сидения за компьютером возникает хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса, в результате появляются боли. Также к болям в шее приводит неудобное положение человека или долгое нахождение лёжа на диване», — сказал в беседе с NEWS.ru Фролов.
Эксперт рекомендовал при подобных болях в шейном отделе позвоночника сразу обращаться к специалистам.
Кроме того, специалисты советуют от затекшей шеи вращать тазобедренными суставами, неспеша наклоняться во все стороны для растяжки спины, а также вращать корпусом, совершая глубокие вдохи. При этом, как уточняет utro.ru, боли в шее могут возникать не только от неподвижного образа жизни, но и из-за непрерывного движения.
Ранее врач-остеопат Андрей Леоненко заявил, что проблемы с позвоночником у ребёнка не всегда очевидны, но есть признаки, сигнализирующие о том, что ребёнка нужно показать специалисту. Среди них нарушения носового дыхания и речевого развития, повышенная возбудимость, боли в теле и т.д.
Мелисса Тимофеева