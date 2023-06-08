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Раскрыты неожиданные причины боли в шее

08 июня 2023, 18:00

Фото: фотобанк Московской области

Остеопат Фролов: К болям в шее могут привести эмоциональное напряжение и тревога
Член Российской остеопатической ассоциации профессор Владимир Фролов рассказал, что наиболее частыми, но не всегда ожидаемыми причинами боле в шее являются эмоциональное напряжение и тревожные расстройства.

Также повлиять на состояние может длительное неудобное положение тела.


«Дополнительные причины болей в шее связаны с деятельностью человека. Из-за долгого сидения за компьютером возникает хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса, в результате появляются боли. Также к болям в шее приводит неудобное положение человека или долгое нахождение лёжа на диване», — сказал в беседе с NEWS.ru Фролов.

Эксперт рекомендовал при подобных болях в шейном отделе позвоночника сразу обращаться к специалистам.

Кроме того, специалисты советуют от затекшей шеи вращать тазобедренными суставами, неспеша наклоняться во все стороны для растяжки спины, а также вращать корпусом, совершая глубокие вдохи. При этом, как уточняет utro.ru, боли в шее могут возникать не только от неподвижного образа жизни, но и из-за непрерывного движения.

Ранее врач-остеопат Андрей Леоненко заявил, что проблемы с позвоночником у ребёнка не всегда очевидны, но есть признаки, сигнализирующие о том, что ребёнка нужно показать специалисту. Среди них нарушения носового дыхания и речевого развития, повышенная возбудимость, боли в теле и т.д.
#здоровье
#врач
#рекомендации
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Рогов: высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС связаны с саммитом НАТО
05 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что угроза ядерной провокации ВСУ на Запорожской атомной электростанции сохранится как минимум до 11-12 июля, именно в эти дни состоится саммит НАТО.
«Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда в Литве намечен саммит НАТО», - цитирует РИА Новости Рогова.

На саммите планируется обсудить вопрос дальнейшей поддержки украинских властей.

Рогов выразил уверенность в том, что из-за провального контрнаступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский с подачи британских спецслужб может совершить ядерную провокацию на ЗАЭС.

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#ЗАЭС
#Владимир Рогов
#ВСУ
#провокация
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В киевском суде подсудимый взорвал гранаты и захватил заложника
05 июля 2023, 18:13

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Взрыв прогремел в Шевченковском суде Киева: подсудимый взорвал три гранаты.
Mash пишет, что в Шевченковском суде Киева подсудимый взорвал три гранаты в конвойном помещении и взял конвоира в заложники.
 
Также были слышны звуки перестрелки. Обстоятельства уточняются.

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#Киев
#суд
#заложники
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Дерматолог Гаевская: Остановить выпадение волос можно витамотерапией
05 июля 2023, 18:07

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Врач-дерматолог, косметолог Лидия Гаевская заявила, что с выпадением волос можно справиться с помощью витаминотерапией.
При этом, эксперт напомнила, что важно знать причину выпадения волос. Так, волосы могут начать интенсивно выпадать из-за стресса, перенесённых ОРВИ и других заболеваний.

«У кожи и у придатков кожи есть клеточный цикл — три месяца обновления. То есть если волосы выпадают, причина была 3 месяца назад. Возможно, антибиотикотерапия, наркоз, какое-то перенесенное заболевание. После коронавируса до сих пор у людей выпадают волосы достаточно выражено», — отметила в беседе с Pravda.Ru Гаевская.

Кроме этих причин, существуют различного рода хронические заболевания, из-за которых можно наблюдать подобное явление.

По словам эксперта, волосы человека выпадают и по естественным природным причинам: весной и осенью начинается активное выпадение, а после – самостоятельное восстановление.

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#волосы
#здоровье
#дерматолог
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Минобороны Британии обучит украинских военных летчиков
05 июля 2023, 18:04

iStock/Evgeniy Grishchenko

Около 20 летчиков ВСУ пройдут обучение управлению западной техникой в Британии.
Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи рассказал, что подготовка летчиков ВСУ к управлению западной техникой в Великобритании стартует с августа.  20 украинских военнослужащих пройдут обучение, пишет ТАСС.
 
«Великобритания начнёт базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», — сказано в письме Хиппи, направленном в ответ на соответствующий вопрос депутата Палаты общин  Люка Полларда.

Также обучением украинских военных занимается Германия. Военнослужащие Украины проходят обучение в Германии по защите от ядерных, химических и биологических ядовитых веществ. Об этом сообщает BILD.

По имеющейся информации, Бундесвер передал Украине транш дезактивационных технологий, которые применяются для очистки от радиоактивных, химических и биологических веществ. Обучение украинских военных защитным мерам проходить около трех недель.

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#Британия
#ВСУ
#лётчики
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Роспотребнадзор: В Екатеринбурге у работников Ozon выявлен менингококк
05 июля 2023, 18:02

Фото: iStock/Gilnature

В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Согласно сообщению, случаи инфицирования выявлены у семи сотрудников Ozon, который располагается в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мер.

В том числе проходит вакцинация сотрудников, а также и профилактическая антибиотикотерапия и   усиленная дезинфекция помещений. Уточняется, что прививки от менингококковой инфекции сделали уже более 60 человек.

При этом в ведомстве подчеркнули, что инфекция не передается через посылки.

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#менингококковая инфекция
#Екатеринбург
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В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику
05 июля 2023, 18:01

Фото: iStock/jacoblund

Активисты организации «Юг Молодой» и фонда «Защитники Отечества» в Мелитополе закрасили на стенах здания украинскую символику. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие проходило 5 июля в рамках акции «Раскрась будущее». Сообщается, что в мероприятии приняли участие около десяти человек. Активисты закрасили украинскую символику, которая изображена на стене заброшенного здания на проспекте Богдана Хмельницкого.

Молодые активисты заявили, что будут продолжать бороться с украинскими и нацистскими символами на территории Запорожской области. На данный момент на все территории Запорожской области участники акции закрасили около 60 подобных изображений.

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#Мелитополь
#акция
#активисты
#украинская символика
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В Химках создадут программы профессиональной переподготовки участников СВО
05 июля 2023, 18:00

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках разработают программы профессиональной переподготовки для вернувшихся со спецоперации военнослужащих. Соответствующую инициативу выдвинули Государственный фонд «Защитники Отечества» и Московский государственный институт культуры, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Делегация фонда под руководством председателя Анны Цивилёвой посетила МГИК с рабочим визитом. Ректор Екатерина Кудрина рассказала о внедрении новых регионов в культурное пространство России. Обсуждали также поддержку СВО и родственников погибших, организацию для них выездных фестивалей и выставок. 

Фонд «Защитники Отечества» и МГИК договорились вместе разрабатывать программы переподготовки и обучения вернувшихся домой участников спецоперации. А творческие бригады института продолжат давать концерты в госпиталях региона. 
 
Фонд начал работу 1 июня. Цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов. 

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#Химки
#СВО
#спецоперация
#военные
#переподготовка
#фонд
#МГИК
#Анна Цивилёва
#Защитники Отечества
#Московская область
#Подмосковье
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Newsweek: данные, которыми США делятся с Украиной, попадают РФ
05 июля 2023, 17:51

Фото:iStock/Im Yeongsik

Почти все данные, которыми американская сторона делится с Украиной, оказываются у разведки РФ.
Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на свои источники. По мнению обозревателей, российская разведка проявляет особую активность на Украине.

Возможно, почти всё, чем США делятся с Украиной, оказывается в руках российской разведки.

Также в публикации сказано, что другие страны восточной Европы, особенно граничащие с зоной конфликта, тоже «в равной степени охвачены работой российских разведслужб».

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#США
#Украина
#Россия
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Опрос: 40% петербуржцев планирует сменить работу
05 июля 2023, 17:48

Фото: istockphoto.com/fizkes

Исследование аналитиков показало, что 40% петербуржцев планирует сменить работу, а 20% - поменять профессию из-за негативного влияния трудовой деятельности на здоровье.
Отмечается, что более половины жителей Санкт-Петербурга заявили о том, что работа негативно влияет на их здоровье.

При этом, граждане по-разному решают проблему поправки своего здоровья. Как передаёт «Петербургский дневник», 63% берут отпуск, а также принимают БАДы, витамины, лекарства, занимаются спортом и регулярно проходят диспансеризацию.

А исследования «Авито Работы» показало, что у трети российских компаний (32%) в планах делегировать искусственному интеллекту некоторые процессы, чтобы переключить сотрудников на те направления, которые требуют творческого подхода и эмпатии, в течение ближайших 5 лет. При этом примерно столько же организаций (35%) пока не видят в этом необходимости.

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