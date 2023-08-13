Расширен список жизненно необходимых лекарств





В обновлённый перечень включили дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир были добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяют как противовирусную терапию у детей, имеющих хронический гепатит С.Новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.Для обезболивающего препарата «Просидол» также добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Эта лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.Напомним, цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.