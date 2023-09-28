Расстройство, депрессия или гигиена: Сомнолог назвал основные причины бессонницы

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Бессонница может возникнуть из-за депрессии, тревожного расстройства или нарушения гигиены сна. Об этом «Радио 1» рассказал член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.
По словам специалиста, определить причину отсутствия сна можно по типу бессонницы.
Сомнолог отметил, что проблему нарушения гигиены сна можно решить правильным режимом сна.
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«Есть бессонницы двух типов: когда человек не может заснуть и когда он посреди ночи просыпается. В первом случае это результат тревожного расстройства или нарушение гигиены сна, во втором случае это чаще всего результат депрессии. Если вы понимаете, что у вас тревожное расстройство или депрессия, нужно обращаться к сомнологу или психиатру. Самостоятельно справиться с этим не получится», — сказал Кудинов.
«Всегда нужно просыпаться в одно и то же время, вне зависимости от того, будний это или выходной день. Вам нужно выбрать время, когда вы встаете, чтобы идти на работу, отчитать назад 6-8 часов, и ложиться каждый день в это время. Если вы в выходные спите дольше, то получается такой социальный джетлаг. Как будто бы мы перелетаем в другой часовой пояс по выходным, а в понедельник перелетаем назад и идем на работу. Поэтому нам и тяжело», — сказал специалист.При этом, стараться долго заснуть тоже не нужно. По словам врача, если не получается заснуть, можно стать с кровати и начать заниматься другими делами. Через час снова попробовать заснуть.
«Лежать в кровати и пытаться заснуть – это бесполезная задача, потому что попытка заснуть – это активный процесс, который сам по себе будет мешать засыпать. Этот процесс также вызывает недовольство, раздражение, стресс, которые тоже мешают заснуть», — заключил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова