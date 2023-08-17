Реабилитационное оборудование на сумму более 150 млн рублей поступило в подмосковные больницы

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Новое медоборудования будет использоваться для проведения эффективной реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата, нарушениями ЦНС, перенесшим сердечно-сосудистые и другие заболевания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Важно, чтобы специалисты могли применять в работе современное медицинское оборудование. С начала года мы поставили в наши больницы 140 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 150 млн рублей. Медтехнику получили 23 медорганизации», — рассказала Первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Медицинская техника псотупила в больницы Красногорска, Химок, Пушкино, Ногинска, Коломны и другие.
Реабилитация на новом оборудовании будет проводиться бесплатно, по полису ОМС.
Новая техника в мединцинские учреждения закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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