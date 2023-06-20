Реаниматолог Петрушин рассказал, как избежать инфаркта людям с больным сердцем

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Петрушин: Люди с болезнями сердца должны соблюдать тепловой режим в жару
Жара оказывает негативное влияние на людей с повышенным артериальным давлением. Об этом заявил главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин, сообщает tverigrad.ru.
По его словам, в знойную погоду, уровень АД может неконтролируемо повышаться у чувствительных к жаре людей. Он отметил, что такие скачки показателей могут привести к инсульту или инфаркту миокарда. Специалист подчеркнул, что тепловой удар особенно опасен для пожилых людей, которые малоподвижны.
Петрушин пояснил, что люди с болезнями сердца и сосудов, должны обязательно соблюдать тепловой режим. Врач посоветовал носить головные уборы и без надобности не выходить на улицу в самые жаркие часы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что кардиолог Колиев объяснил, как избежать аритмии.
По его словам, в знойную погоду, уровень АД может неконтролируемо повышаться у чувствительных к жаре людей. Он отметил, что такие скачки показателей могут привести к инсульту или инфаркту миокарда. Специалист подчеркнул, что тепловой удар особенно опасен для пожилых людей, которые малоподвижны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что кардиолог Колиев объяснил, как избежать аритмии.
Анастасия Крестьянова