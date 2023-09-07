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Ребёнок-богатырь родился в Подольском роддоме

07 сентября 2023, 16:58
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подольском родильном доме 35-летняя женщина с доношенной беременностью в процессе естественных родов родила ребёнка-богатыря, весом 5 кг.

«Для женщины это уже четвертые роды, которые прошли успешно. В результате на свет появился мальчикростом 56 см и весом 5000 г. Отдельно хочется отметить, что для родоразрешения пациентка всегда выбирала только наше медучреждение», — сказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.

Самочувствие малыша и мамы хорошее, они ещё находятся под наблюдением врачей, скоро будут выписаны.

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#врач
#женщины
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#сотрудники
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Россиянам рассказали об основном симптоме инфаркта
Кардиолог Дикур объяснила симптоматику заболевания
07 сентября 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/Farknot_Architect

Кардиолог Оксана Дикур заявила, что основным симптомом инфаркта является острая, сжимающая боль за грудиной.
При этом такая боль чаще всего сопровождается резким недомоганием, затруднением дыхания, слабостью, страхом смерти.

В беседе с «Вечерней Москвой» Дикур пояснила, что такую боль можно сравнить с давлением большой плиты на человека, когда давление это воздействует на только на область грудины, но и на плечи, руки, иногда верхнюю часть живота.

Специалист рекомендовала при подобной симптоматике немедленно вызывать скорую помощь.

Также россиянам напомнили и о другом, не менее коварном заболевании – ротавирусной инфекции. Доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии военных наук РФ Владислав Шафалинов рекомендовал во избежание инфекции соблюдать все меры безопасности, тщательно мыть руки, не употреблять грязные продукты и не пить воду из непроверенных источников.

«У каждого иммунитет разный, у кого-то нормальная температура 39-40°C, у кого-то 37°C. Судороги могут быть вызваны повышенной температурой, как и потеря сознания. Причём первопричиной может быть не только ротавирусная инфекция, а любая другая», — добавил в беседе с «Царьградом» врач.

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#здоровье
#инфаркт
#сердце
#врач
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Названы самые опасные на планете вирусы
Вирусолог Нетесов назвал ВИЧ и лихорадку Денге наиболее смертоносными на Земле
07 сентября 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/SergeyChayko

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что самыми смертоносными и опасными на планете являются ВИЧ и лихорадка Денге
«На первое место я поставил бы ВИЧ. Он поражает клетки иммунной системы. Сейчас есть только два случая излечения от этого вируса, достигнутые очень дорогим способом. А разработать вакцину против него пока так и не удалось, несмотря на десятки попыток это сделать. Потому что он ускользает от иммунного ответа», – пояснил в беседе с Газета.ру Нетесов.

От вируса лихорадки Денге никакой вакцины, по словам эксперта, также пока не разработано, однако испытываемые кандидатные препараты дают неплохой защитный эффект.

Кроме них к крайне опасным врач отнёс вирусы гепатитов и SARS-CoV2.

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#вакцины
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#врач
#вирусы
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Врач рассказала, как избавиться от храпа навсегда
Врач Елизарова объяснила, почему люди храпят
07 сентября 2023, 15:33

Фото: Istock/macniak

Храп – это не просто особенность человека, а признак заболевания. об этом в эфире «радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии РНИМУ им. Пирогова, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.
По словам специалиста, человек может храпеть из-за запущенного с детства заболевания или искривлённой перегородки.
«Храп – это признак заболевания. Он связан с длительным процессом, который течёт с детства. Это мощный очаг инфекции в горле, хронический тонзиллит. Инфекция приводит к тому, что в начале протекает воспалительный процесс, потом происходит отёк, а затем всё это приводит к утолщению тканей. Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. в этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание. Физиологически дыхание должно быть только носовым, но если есть какое-то препятствие, то это приводит к сужению дыхательного просвета и переход на ротовое дыхание», — сказала Елизарова.
Врач подчеркнула, что храп — это не навсегда. Специалисты могут найти корень проблемы и удалить его.   
«Если мы уберём сужение верхних дыхательных путей, уберём источники инфекции, удалим миндалины, то результат будет очень хороший и всё это пройдёт», — сказала Елизарова.
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#врач
#заболевания
#сон
#здоровье
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В Дмитровскую областную больницу поступил новый маммограф
07 сентября 2023, 13:28

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Современный аппарат для проведения маммографии российского производства установлен во взрослой поликлинике Дмитровской областной больницы.
Благодаря оснащению больницы новым оборудованием, удалось сократить время проведения исследования до 20 минут. Чёткость снимков даёт возможность распознавать заболевания на ранних стадиях и устанавливать точный диагноз.
«Продолжаем обновлять материально-техническую базу нашей больницы. Новый цифровой маммограф более современный, надежный и безопасный. Также в рамках модернизации во взрослую поликлинику был поставлен флюорограф и рентгеновский аппарат. К концу года планируем обновить весь наш парк тяжелого медоборудования», — отметил главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян. 
Новые аппараты маммографии, которыми оснащаются подмосковные больницы значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства.

Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.
«Аппарат имеет возможность хранения и передачи данных в PACS Московской области, что позволит получать консультацию специалистов МОНИКИ. Данная система позволяет хранить снимки в хорошем качестве в течение длительного времени», — рассказала заведующая рентгеновским отделением Дмитровской олбластной больницы Ксения Сурикова. 
​Обследование на новом аппарате прошли уже более 40 пациенток. 

Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Андрей Воробьёв заявил, что нужно больше поддерживать врачей.

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию.
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#аппарат
#оборудование
#больницы
#диагноз
#заболевания
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Озвучен максимальный допустимый показатель давления у пожилых
Врач Хухрев: «Для людей старше 60 верхняя граница систолического давления – 140»
07 сентября 2023, 13:10

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что для людей старше 60 верхняя граница систолического давления может составлять 140.
При этом, он отметил, что стандарт нормального давления 120 на 80, актуальный для молодых людей, также подходит и для возрастных. Однако, в зависимости от организма, у пожилых людей встречаются и исключения.

«Есть определенные границы, до которых мы можем идти на компромиссы. Если человек уже на трёх-пяти препаратах, то считается, что для таких людей старше 60 верхняя граница систолического давления – 140. В этих пределах, если пациента лечишь интенсивно, усиливать гипотензивную терапию, если он не вылетает за эти цифры и чувствует себя хорошо, может быть нецелесообразно», – прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Врач рекомендовал возрастным людям регулярно проверять своё давление и контролировать его показатели. Однако, по его словам, не стоит переусердствовать с этим, поскольку показатели давления могут быть ложно завышенными из-за возросшего уровня тревожности.

Также стало известно, что больным сахарным диабетом рекомендуется добавлять в пищу корицу. Как передаёт utro.ru, продукт способен снижать уровень сахара в крови.

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#врач
#бабье стандарт
#здоровье
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Врач Головченко назвал три часто встречающихся заразных кожных заболевания
07 сентября 2023, 11:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заразные кожные заболевания не являются пережитком прошлого сегодня. Микроспория, чесотка, педикулёз из-за высокой плотности населения, социальных причин и самолечения только распространяются.

О заразных кожных заболеваниях и об их проявлениях рассказал заведующий кожно-венерологическим диспансером Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Константин Головченко, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Самое распространённое заболевание — это микроспория или по-простому стригущий лишай, которым можно заразиться от бродячих и даже домашних животных — кошек, собак, хомяков, а также при контакте с больным человеком и его предметами обихода.

На втором месте чесотка, проявляющаяся выраженным зудом и высыпаниями на коже.

«Третье место по популярности занимает педикулёз — заражение вшами. Всего их три вида — головные, платяные и лобковые. Наиболее распространен головной педикулёз, многие сталкивались с ним в школьные годы. Заражение происходит по тому же принципу, что и в остальных случаях — при контакте с больным человеком или использовании его вещей», — добавил врач. 

Чтобы предостеречь себя от этих заболеваний нужно:
— не обмениваться личными вещами;
— соблюдать правила гигиены;
— проводить влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами;
— стирать и гладить купленные вещи;
— не контактировать с безнадзорными животными;
— проверять домашних животных у ветеринара.

При появлении неприятных симптомов, нужно в скором времени обратиться к врачу для установления причин и начала лечения. 

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Британские учёные опровергли мифы о микробах, живущих в кишечнике.

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#вещи
#врач
#правила
#больницы
#заражение
#инфекция
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Британские учёные опровергли мифы о микробах, живущих в кишечнике
07 сентября 2023, 10:27

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Исследователи из Великобритании выяснили, что микроорганизмы, живущие в кишечнике человека не приносят ему вред.
Долгое время совокупность микробов в кишечнике называлась микрофлорой, что в корне не верно, ведь флора это растения. Правильно называть это микробиотой. Микроорганизмы участвуют в обменных процессах и влияют на иммунную систему, считается, что в нормальном состоянии не вызывают болезней. 

Британские ученые сделали вывод, что специфика симбиоза микроорганизмов с человеком не может навредить здоровью. Микробиом не может быть «полезным» или «вредным», все зависит от условий и общего состояния организма. При этом исследователи отметили, что важно обеспечить правильное питание микробиоты, чтобы обменные процессы проходили качественно. 

Также, принято считать все что микробы опасны для человека. По факту — кишечнику нужны полезные микробы для здорового пищеварения, именно поэтому специалисты рекомендуют употреблять кисломолочные продукты с бифидобактериями. 

Еще одним популярным заблуждением является мнение, что изменение микробиома при приеме антибиотиков или болезнях является дисбактериозом. Микробиота не передается по наследству  и не влияет на мозг так сильно, как считалось раньше. 

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#ученые
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#вред
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#специалисты
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Нарколог Дмитриев назвал три фактора при алкоголизме на ранних стадиях
Нарколог рассказал, как определить алкоголизм на ранних стадиях
07 сентября 2023, 09:03

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Если человек выпивает алкоголь по несколько раз в год – его нельзя считать алкоголиком. Однако если у человека появляется непреодолимая тяга к алкоголю, если он пьёт всё чаще, это может свидетельствовать о развитии алкоголизма. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заместитель главного врача, врач психиатр-нарколог Московского областного клинического наркологического диспансера, филиала № 5 Александр Дмитриев.
По словам специалиста, при развитии алкоголизма у человека сначала формируется психическая зависимость. Её можно определить, если отношение к алкоголю изменилось. 
«В это время происходит увеличение частоты и количества употребления алкоголя, появляется непреодолимая тяга к алкоголю, и в конечном итоге теряется контроль за количеством потребляемого алкоголя», — сказал Дмитриев. 
Уже после это у человека формирует физическая зависимость. В этот момент организм, уже адаптированный к ежедневной дозе алкоголя, требует новой дозы. 
«Организм без определённой дозы алкоголя не может жить, ему тяжело, он привык, что систематически в его организм поступает та или иная порция. Когда этого алкоголя нет в организме, происходит нарушение, оно протекает достаточно тяжело. В этот период человеку очень сложно справится с похмельным синдромом, и чтобы его снять, он снова употребляет. Ему кажется, что становится лучше, но через какое-то время становится хуже, и снова эта цепочка повторяется», — отметил специалист.  
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#нарколог
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Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещают множество секций
Психолог Смолярчук объяснила, как секции могут навредить ребёнку
07 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/lithiumcloud

С началом учебного года дети снова начали жить по расписанию: с утра— школа, днём — секции, вечером — домашнее задание. Однако директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук, что с таким расписанием можно довести ребёнка до невроза.
Как рассказала специалист в беседе с «Радио 1», первые несколько месяцев не нужно нагружать ребёнка дополнительными занятиями и секциями. В это время происходит адаптация школьника к новому режиму, а большая нагрузка скажется негативно на его ментальном здоровье. Также психолог подчеркнула, что ребёнок должен ходить на секции по желанию, а не по принуждению.
«Если родители придумали пять секций, заставляют туда ходить и видят, что ребёнок сопротивляется, то это история про родительские амбиции и несбывшиеся мечты. Это чистой воды насильственные действия, которые приведут сильного ребёнка к протестному поведению, а слабака – к неврозу. То есть он будет посещать эти пять секций и грызть ногти в кровь, или начнёт курить в 10 лет или употреблять психоактивные вещества, чтобы не жить в реальности», — сказала Ирина Смолярчук.
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#здоровье
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