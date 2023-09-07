Ребёнок-богатырь родился в Подольском роддоме

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Для женщины это уже четвертые роды, которые прошли успешно. В результате на свет появился мальчикростом 56 см и весом 5000 г. Отдельно хочется отметить, что для родоразрешения пациентка всегда выбирала только наше медучреждение», — сказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.
Самочувствие малыша и мамы хорошее, они ещё находятся под наблюдением врачей, скоро будут выписаны.
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