Рентгенолог объяснил возникновение шоковой реакции при проведении КТ и МРТ

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Рентгенолог Кивасев рассказал, почему может возникнуть шоковая реакция при проведении КТ и МРТ
Главный рентгенолог клиники Центральной клинической больницы РЖД-Медицина Станислав Кивасев рассказал, что неоднократно сталкивался с аллергической реакцией при введении контрастного препарата при КТ, передает «Российская газета».
Отмечается, что аллергическая реакция может развиться на контрастный препарат, как при проведении КТ, так и МРТ. Это опасно в обоих случаях.
При КТ применяется йод — это основное действующее вещество, на которое у многих людей есть аллергия. Основой контрастного вещества, которое используется для МРТ, является гадолиний, металл, аллергия на который встречается реже чем на йод. Кивасев утверждает, что проявление аллергии на одно из этих веществ — непредсказуемый процесс.
Для того чтобы предотвратить аллергическую реакцию пациента, перед началом процедуры медики собирают необходимый анамнез, однако это далеко не всегда помогает. Часто эта информация необъективна.
Эксперт отмечает, что во всех российских клиниках, где проводят исследование с контрастным препаратом, есть аптечка «Антишок». Также медицинский персонал обучен оказывать экстренную помощь при возникновении внештатных ситуаций.
Ранее «Радио 1» сообщало о смерти сооснователя букмекерской конторы 1хBet Сергея Каршкова, который умер на 43-м году жизни.
«Реакции бывают разные: от крапивницы до отека Квинке и шока. На МРТ на моей памяти за последние 10 лет несильная аллергическая реакция возникла только у одного пациента», — рассказал Кивасев.
При КТ применяется йод — это основное действующее вещество, на которое у многих людей есть аллергия. Основой контрастного вещества, которое используется для МРТ, является гадолиний, металл, аллергия на который встречается реже чем на йод. Кивасев утверждает, что проявление аллергии на одно из этих веществ — непредсказуемый процесс.
Для того чтобы предотвратить аллергическую реакцию пациента, перед началом процедуры медики собирают необходимый анамнез, однако это далеко не всегда помогает. Часто эта информация необъективна.
Эксперт отмечает, что во всех российских клиниках, где проводят исследование с контрастным препаратом, есть аптечка «Антишок». Также медицинский персонал обучен оказывать экстренную помощь при возникновении внештатных ситуаций.
Ранее «Радио 1» сообщало о смерти сооснователя букмекерской конторы 1хBet Сергея Каршкова, который умер на 43-м году жизни.
Екатерина Коршунова