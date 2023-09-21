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Реутовские хирурги удалили пациентке шестикилограммовое новообразование

21 сентября 2023, 17:49
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Врачи Реутовской больницы удалили пациентке шестикилограммовую опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
К врачам с жалобами на боли внизу живота обратилась 72-летняя женщина. После проведения обследований ей диагностировали доброкачественную опухоль. При этом она была гигантских размеров и весом 6 кг.

Ранее женщина не обращалась за помощью, поэтому установить сроки появления опухоли было невозможно. Опухоль исходила из матки. Причиной новообразования стал рост миоматозного узла. Сложность удаления заключалась в размере опухоли и пожилом возрасте пациентки.


Тем не менее больную успешно прооперировали и уже выписали домой. Восстановление после операции заняло неделю.

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Травматологи Каширской больницы поставили на ноги 92-летнего пациента






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На диспансеризацию из сельской местности доставили более 20 тыс пожилых жителей Подмосковья
21 сентября 2023, 17:10

Фото: Минсоцразвития МО

В поликлиники на диспансеризацию из сельской местности бесплатно доставили более 20 тыс жителей Подмосковья старше 65 лет. Об этом заявила рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В Минсоцразвития региона отметили, что доставку осуществляют 54 автобуса социальных центров. Во время поездки пассажиров сопровождает бригада социальных и медицинских работников.
 
Для доставки на диспансеризацию нужно подать заявку в медучреждение. Позже специалисты свяжутся с заявителем для уточнения деталей и организации комфортной поездки. 

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#здравоохранение
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Подмосковные врачи удалили пациенту камень размером с апельсин
21 сентября 2023, 16:14

Фото: Минздрав МО

Врачи Щёлковской больницы удалили больному камень в мочевом пузыре размером с апельсин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 54-летний мужчина с выявленным ранее камнем, который жаловался на мочеиспускание. Ему провели обследование и сделали УЗИ. Оказалось, что речь идёт о камне размером с апельсин. Пациента направили на операцию.
«Удаление камня такого размера – технически сложная операция, но всё прошло без осложнений. Благодаря новой лапароскопической стойке для проведения малоинвазивных эндоскопических вмешательств в нашем урологическом отделении есть возможность проводить удаление кист почек, камней в мочеточнике, операции на мочевом пузыре, предстательной железе, а также удаление больших камней», – рассказал врач-уролог Александр Панкратов



К концу недели пациент был выписан из медучреждения.
 
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Травматологи Каширской больницы поставили на ноги 92-летнего пациента
21 сентября 2023, 15:58

Фото: istockphoto / fizkes

Врачи Каширской центральной районой больницы показывают на деле, что переломы в пожилом возрасте не приговор. Травматологи помогли 92-летнему пациенту с переломом шейки бедра.
В травматологическое отделение Хирургического корпуса поступил 92-летний пациент с жалобами на боль в бедре после падения, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Обследование пациента показало перелом шейки бедра, который требовал квалифицированного медицинского вмешательства, исходя из возраста пациента.

Врачи провели операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.
«После перелома шейки бедра человек зачастую оказывается прикован к постели, и это грозит опасными для здоровья осложнениями, которые в конечном счёте приводят к смерти, поэтому главной нашей задачей было как можно раньше вернуть пациента к физической активности. Мы выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава. На операцию ушло не более одного часа», — отметил заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов.
Благодаря профессиональным навыкам и опыту врачей и медперсонала, каширской больницы удалось поставить на ноги пожилого пациента.

В пресс-службе добавили, что состояние пациента улучшилось, его скоро выпишут из больницы. 

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Почти 800 тысяч жителей Подмосковья уже вакцинировались от гриппа
21 сентября 2023, 14:57

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах.

«Грипп опасен осложнениями, к которым может привести. На данный момент единственный способ защиты — это вакцинация. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже около 800 тысяч человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри». 

В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.

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Ученые назвали орех, который помогает похудеть
PT: Ученые рассказали о важном для похудения свойстве миндаля
21 сентября 2023, 14:47

Фото: istock / eternalcreative

Исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что миндаль помогает при похудении. Орех предотвращает нарушение обмена веществ и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Исследование опубликовали издание Planet Today. Ученые провели эксперимент, в котором приняло участие больше 140 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Все испытуемые страдали от лишнего веса или ожирения. Каждый испытуемый прошел программу, длившуюся 10 месяцев, направлению на сброс веса.  Участники разделились на две группы. Первая в качестве перекусов ела миндальные орехи, а вторая крекеры или мюсли. 

Первый этап заключался в низкокалорийной диете. Следующим этапом стала фиксация веса после потери лишних килограмм с меньшим калоражем. 

В ходе исследования выяснилось, что обе группы сбрасывали в среднем 9% массы тела. Но те, кто перекусывал миндалем, обладали лучшими показателями кардиометаболического здоровья. Это объясняется большим количеством насыщенных жиров в составе миндаля. 

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#человек
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Врач рассказала, чем для человечества обернётся лечение антибиотиками
Врач Шевко: антибиотики не эффективны при лечении гриппа и ОРВИ
21 сентября 2023, 13:05

Фото: iStock/AlexRaths

Антибиотики убивают бактерии, а грипп и ОРВИ появляются из-за вирусов, поэтому принятие этого препарата никак не влияет на выздоровление. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко.
Она отметила, что лечение вирусных заболеваний антибиотиками, предназначенными для уничтожения бактерий не только не способствует лечению, но и может наносить огромный вред для всего человечества. 

Так, антибиотики вызывают выработку сверхбактерий, которые не поддаются уничтожению всеми существующими лекарствами. Также они могут распространяться от человека к человеку, что приводит к неизлечимому течению болезни у человечества. 

Шевченко в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что вирусные заболевания проходят самостоятельно и не требуют употребления антибиотиков. Это подтверждают проведённые исследования. 

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#здоровье
#антибиотики
#опасность
#медицина
#вирусы
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Онищенко призвал меньше «тусоваться» из-за роста заболеваемости в России
21 сентября 2023, 13:00

Фото: IStock/monstArrr_

Спрос на противовирусные препараты вырос в России за две недели сентября почти вдвое относительно предшествующего периода, также увеличился интерес и к маскам. Однако специалисты уверены, что интерес обусловлен сезонным ростом ОРВИ и коронавируса.
Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Геннадий Онищенко рассказал «Радио 1», что подъём заболеваемости Covid-19 и простудными заболеваниями произошёл из-за погодных изменений, а также потому, что школьники и студенты приступили к учёбе. Однако вакцинироваться от коронавируса пока не нужно.
«Пока необходимости в этом нет, у нас есть более 22 миллионов переболевших коронавирусом. Наверное, ещё столько же, которые не знали о том, что они переболели – это носители или те, кто болел в лёгкой форме. У нас более 80 миллионов вакцинаций и ревакцинаций», — сказал Онищенко.
В качестве меры профилактики специалист призвал привиться тех россиян, которые контактируют с большим количеством людей. При этом, масочный режим соблюдать пока не нужно, добавил он.
«Носить маски сегодня не надо. Но в тех коллективах, регионах, где будет подъём заболеваемости, могут попросить надевать маски, и эту просьбу нужно будет выполнить. Следите за своим питанием, режимом труда и отдыха, меньше тусуйтесь, больше бывайте на свежем воздухе», — сказал Онищенко.
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#школьники
#геннадий онищенко
#маски
#масочный режим
#коронавирус
#грипп
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Учёные РАН создали эмульсию, повышающую иммунитет
21 сентября 2023, 09:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Академики РАН разработали наноэмульсию, способную повышать устойчивость организма к инфекциям. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».
Наноэмульсию на основе сквалена и терпентина разработали в лаборатории Института теоретической и экпериментальной биофизики (ИТЭБ) Российской академии наук (РАН). Препарат показал высокую эффективность на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. При этом, он обладает низкой себестоимостью. 

На сайте РАН уточняется, что новый препарат способен повысить иммунитет в межсезонье. Кроме того, он позволяет бороться с COVID-19. 

АГН сообщает, что для длительного повышения иммунитета достаточно сделать одну инъекцию данной наноэмульсии.

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#медицина
#ученые
#ран
#иммунитет
#лекарство
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Эксперты ВШЭ: После пандемии выросло число людей, страдающих от ожирения
21 сентября 2023, 09:19

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Исследователи Высшей школы экономики пришли к выводу, что после пандемии в России увеличилось число людей, страдающих ожирением. По оценкам Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, 10% населения страны страдают тяжелой формой этого отклонения.
Еще 30% россиян имеют избыточный вес либо более легкую форму ожирения. Ученые подсчитали, что к 2025 году каждый пятый взрослый житель страны будет страдать от ожирения: 18% мужчин и около 21% женщин. Кроме того, более 205 миллионов детей в возрасте от пяти до 19 лет будут подвержены сбоям в эндокринной системе, ведущим к набору лишнего веса.

В России проблема ожирения с каждым годом усугубляется. К этому приводят неправильный рацион, злоупотребление алкоголем и курением, сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Авторы исследования ВШЭ считают, что помочь в решении проблемы может активная государственная политика в этой области, направленная на пропаганду здорового образа жизни, а также распространение приложений и устройств, мотивирующих на здоровый образ жизни и расширение ассортимента продуктов для правильного питания.

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#ожирение
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