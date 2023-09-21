Реутовские хирурги удалили пациентке шестикилограммовое новообразование

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Ранее женщина не обращалась за помощью, поэтому установить сроки появления опухоли было невозможно. Опухоль исходила из матки. Причиной новообразования стал рост миоматозного узла. Сложность удаления заключалась в размере опухоли и пожилом возрасте пациентки.
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