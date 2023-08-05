Ревматолог Кусевич перечислила неожиданные причины суставных болей

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Врач-ревматолог Дарья Кусевич назвала несколько на первый взгляд неожиданных причин появления болей в суставах. По словам специалиста, поводом для их возникновения могут стать различные инфекции, в том числе передающиеся половым путем.
В этом случае дискомфорт связан как правило с инфекционными заболеваниями. В их ряду можно выделить грипп и коронавирус. Вирус при этом попадает в ткани, разносится кровотоком и постепенно повреждает мышцы и суставные капсулы, рассказала ревматолог. Причиной проблем с суставами могут быть также бактериальные инфекции, чаще всего передающиеся половым путем. В большинстве случаев они поражают коленные суставы. Чтобы избежать появления неприятных симптомов, следует укреплять иммунитет и соблюдать половую гигиену, заключила специалист.
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Александр Бойцов