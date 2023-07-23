РИА Новости: Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
В ночь на воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по имплантации ему кардиостимулятора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
Премьер Израиля также и сам подтвердил информацию о предстоящем хирургическом вмешательстве, выложив соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.
Неделю назад израильское издание Издание Walla со ссылкой на собственные источники сообщило, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли на неотложке в госпиталь «Шеба» в пригороде Тель-Авива. Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием.
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«Неделю назад мне установили прибор для мониторинга. Этот прибор подал звуковой сигнал и сказал, что у меня должен быть кардиостимулятор и что я должен сделать это уже сегодня ночью», — объяснил Нетаньяху (цитата по Reuters).
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Артем Путинцев