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РИА Новости: Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

23 июля 2023, 01:32

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В ночь на воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по имплантации ему кардиостимулятора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
Премьер Израиля также и сам подтвердил информацию о предстоящем хирургическом вмешательстве, выложив соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.

«Неделю назад мне установили прибор для мониторинга. Этот прибор подал звуковой сигнал и сказал, что у меня должен быть кардиостимулятор и что я должен сделать это уже сегодня ночью», — объяснил Нетаньяху (цитата по Reuters).


Неделю назад израильское издание Издание Walla со ссылкой на собственные источники сообщило, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли на неотложке в госпиталь «Шеба» в пригороде Тель-Авива. Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием.

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#Израиль
#Биньямин Нетаньяху
#операция
#кардиостимулятор
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В Бурятии офтальмохирурги успешно прооперировали 100-летнюю пациентку
22 июля 2023, 18:22

Фото:istockphoto/Wavebreakmedia

Медики Республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ успешно прооперировали 100-летнюю пациентку.
«Московский Комсомолец» пишет, что 100-летнюю женщину госпитализировали с катарактой.
 
Сама операция и восстановление прошли успешно. Женщина уже выписана и находится дома в удовлетворительном состоянии.
 
Жительница Бурятии раскрыла секрет своего долголетия: «Я никогда не курила и не употребляла алкоголь. Нужно двигаться, чтоб организм работал. Ведь раньше все было вручную, без машин — огород, хозяйство, домашний скот», —рассказала женщина.

Ранее 100-летняя жительница Великобритании назвала любовь к чаю секретом своего долголетия

StokeonTrentLive сообщает о жительнице Великобритании, которая отпраздновала свой 100-летний день рождения и поделилась секретом долголетия, рассказав о своем увлечении чаем. Женщина по имени Ирен Спростон, проживающая в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, отмечала свой вековой юбилей 19 июня. Несмотря на свой внушительный возраст, Ирен продолжает жить в своем собственном доме, куда в этот день съехались родные и друзья, чтобы поздравить её. У дамы есть четверо детей, пять внуков и четверо правнуков.

На вопрос о том, в чем заключается её секрет долголетия, Спростон с энтузиазмом рассказала о своей страсти к чаю, указав точное количество этого напитка, которое, по её мнению, необходимо употреблять.

«Мой секрет долгой жизни — это восемь чашек чая в день», - заявила она.
Ирен не употребляет спиртные напитки, и в честь своего дня рождения она вместе с гостями отпраздновала, выпив чашку своего излюбленного чая Typhoo.

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#Бурятия
#катаракта
#100 лет
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Эксперт объяснил рекомендацию Минздрав ревакцинироваться от COVID-19 через год
Эксперт Полибин: Ревакцинация от COVID-19 через год должна снизить вирулентность
22 июля 2023, 05:27

Фото: iStock/Alernon77

Внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин заявил, что предложение ведомства проводить повторную вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем через год, можно объяснить снижением вирулентности. Об этом пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день на фоне изменчивости вируса SARS-CoV-2 мы наблюдаем снижение его вирулентности, одного из факторов, определяющих тяжесть течения, и рост контагиозности — способности передачи инфекции от человека человеку, что обеспечивает возможность сохранения широкой циркуляции вируса среди населения», — цитирует агентство слова собеседника.

Полибин добавил, что за счет большого числа лиц, вследствие вакцинации или перенесенного заболевания имеющих иммунитет, и вероятного «гибридного иммунитета», тяжесть течения коронавирусной инфекции значительно снизилась. Теперь заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме и пациенты ограничиваются амбулаторной медицинской помощью.

«В связи этим проведение ревакцинации, то есть получение повторной вакцинации, может быть показано через один год после предыдущей прививки», — заключил специалист Минздрава.

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#COVID-19
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Стоматолог Месропова предупредила об опасности пародонтита
Стоматолог Месропова предупредила о риске лишиться зубов из-за парадонтита
22 июля 2023, 05:12

Фото: iStock/AntonioGuillem

Стоматолог, кандидат медицинских наук Кристина Месропова предупредила, что пародонтит может быть очень опасным и привести к потере зубов. Об этом пишет «Мослента».
Специалист рассказала, что факторами развития пародонтита являются курение, плохая гигиена, снижение иммунитета, переохлаждение или болезни, провоцирующие воспалительные процессы.

По словам Месроповой, основными симптомами этого заболевания считается кровоточивость десен, возникновение углублений между десной и зубом, ноющая боль, шатание одного или нескольких зубов.

Чтобы суметь вовремя отреагировать на пародонтит, рекомендуется регулярно посещать стоматолога. При запущенных случаях этого заболевания человек рискует потерять десять и более зубов, отметила Кристина Месропова.

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#стоматолог
#пародонтит
#зубы
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В Сергиевом Посаде пациента вывели из состояния клинической смерти
21 июля 2023, 22:06

Фото: ССМП МО

В Сергиевом Посаде врачи скорой помощи спасли жизнь пациента, пережившего клиническую смерть. Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи Московской области.
Медики выехали на вызов к 71-летнему мужчине, который задыхался. Пациенту был поставлен астматический статус – тяжёлый приступ бронхиальной астмы. Во время осмотра у больного остановилось сердце. 
 
Через шесть минут после прибытия реанимационной бригады пациенту удалось восстановить сердечный ритм. Затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и доставили в реанимацию районной больницы. 
 
Сейчас он продолжает лечение.

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#Московская область
#Подмосковье
#скорая помощь
#врачи
#Сергиев Посад
#пациент
#клиническая смерть
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Жители Подмосковья обсудили с общественниками и главами муниципалитетов проблемы здравоохранения
21 июля 2023, 20:42

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова, а также главы администраций Рузского, Можайского, Наро-Фоминского городских округов и ЗАТО Молодёжный обсудили с жителями проблемы и планы развития здравоохранения. XIV Гражданский форум «Подмосковье. Здоровье» прошёл в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Подмосковья.
На встрече жители подняли темы доступности и качества медицинской помощи, кадрового дефицита, строительства новых и ремонта имеющихся медицинских учреждений, поставок современного оборудования, улучшения инфраструктуры, онлайн-записи к врачам.
«Продолжаем проводить встречи с жителями в разных городских округах. Каждый может задать волнующие вопросы. Диалог всегда был и остаётся одним из самых удобных форматов общения, поскольку некоторые вопросы можно решить оперативно», – сказала Стригункова.
Решение конкретных проблем жителей в социальной сфере – основной запрос общества к институту общественных палат по всей стране. Об этом заявил зампред Общественной палаты Подмосковья, член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.
«Мы будем продолжать такие гражданские форумы в Подмосковье и делиться опытом с другими регионами», – отметил Мартынов, который выступил модератором форума. 
Все поднятые вопросы взяли в работу профильные министерства. Всего в Подмосковье пройдёт 20 таких форумов.

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#Общественная палата МО
#здравоохранение
#Светлана Стригункова
#Московская область
#Подмосковье
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Мытищинские хирурги сохранили репродуктивную функцию спортсмену с разрывом яичка
21 июля 2023, 20:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской городской клинической больницы сохранили репродуктивную функцию любителю здорового образа жизни, получившему разрыв яичка на тренировке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмно-диагностическое отделение обратился 27-летний мужчина с резкими болями и травмой левого яичника. Он пояснил, что получил её при падении во время тренировки. 
«Мы диагностировали полный разрыв яичка с признаками остановки кровотока. Четверти органа была полностью оторвана. Огромная гематома и отёк сдавливали все сосуды. Это довольно редкий случай в практике урологов. Мы решили спасти функции травмированного органа. Под общей анестезией удалили оторванную часть, сохранив 70% яичка с придатком», – рассказал заведующий урологическим отделением больницы Гига Гвазава
Уже на четвёртые сутки пациента выписали. Мужчина прошёл реабилитацию и через два месяца сдал спермограмму. Все функции были восстановлены. Такой исход при подобной травме бывает крайне редко – один случай из тысячи. 
 
Врачи отмечают, что решающую роль в полном выздоровлении пациента сыграло своевременное обращение к специалистам. Если бы пациент поступил на 3-4 часа позже, репродуктивные функции были бы утеряны. 

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#Минздрав МО
#врачи
#пациент
#больница
#Мытищи
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Диетолог Королева рассказала, насколько сильно генетика влияет на лишний вес
21 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной службой новостей сообщила, что генетика имеет значение, однако большинство людей предрасположено к набору веса, имея ген бережливости.
«Не все хотят быть большими и иметь метаболические проблемы», — цитирует диетолога Общественная служба новостей.

По словам Королевой, физическая форма человека определяется его мотивацией и желанием быть здоровым. Она также считает, что большое количество ошибок при похудении допускается с подачи разных непрофессионалов, которые дают полуголодные программы.

Диетолог пояснила, что с годами скорость метаболизма меняется. Важно, чтобы питание менялось вслед за физической активностью, возрастными и гормональными изменениями.

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#ожирение
#диетолог
#генетика
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24 парка Подмосковья приглашают проверить своё здоровье в эти выходные
21 июля 2023, 18:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В 24 городских подмосковных парках в предстоящие входные, 22 и 23 июля, в очередной раз пройдёт акция «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Выездные бригады врачей будут работать в Коломне, Ивантеевке, Щёлкове, Химках, Долгопрудном, Воскресенске, Клину и других городах. Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. 


 
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг. В случае обнаружения каких-либо патологий пациента направят в поликлинику для более углубленного обследования.
 
По данным подмосковного Минздрава, ранее возможностью пройти проверку здоровья, не посещая поликлинику, воспользовались более 4 тыс человек.  

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#Минздрав МО
#здравоохранение
#парки
#здоровье
#Проверь здоровье в парке
#Московская область
#Подмосковье
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Нутрицолог Богатова рассказала о пользе минеральной воды из подмосковных источников
21 июля 2023, 17:20

Фото: iStock/YSedova

Специалист по anti-age медицине, тестированию на скрытую пищевую непереносимость, нутрициолог и дерматокосметолог Елена Богатова рассказала о том, какими свойствами обладают подмосковные минеральные воды. Об этом пишут «Вести Подмосковья».
Отмечается, что на территории Подмосковья расположено порядка тринадцати минеральных источников. Приготовлением лечебных столовых вод занимаются сертифицированные производства.

Гидрокарбонатная магниево-кальциевая минеральная вода

В основном эта вода используется при болезнях ЖКТ. 

«Гидрокарбонаты в минеральной воде могут помочь снизить избыточную кислотность в желудке, смягчить симптомы изжоги и рефлюкса», — приводят слова нутрициолога «Вести Подмосковья».

Благодаря тому, что в воде содержатся магний и кальций минеральная вода обладает сильным противовоспалительным действием и полезными свойствами для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и костной систем.

К противопоказаниям приема такой минеральной воды Богатова относит заболевание почек.

Гидрокарбонатно-натриевая магниево-кальциевая минеральная вода

Имеет схожие свойства с гидрокарбонатно-магниево-кальциевой минеральной водой, однако обладает важным отличием: наличие в составе натрия. 

Натрий способствует достаточному уровню гидратации организма – его очищению от токсинов. Это необходимо для здоровья сосудов, волос, кожи и ногтей, а также нормальной работы щитовидной железы и регулярной выработки инсулина.

К показаниям также относятся хронические почечные заболевания.

Лечебно-столовая сульфатная минеральная вода

Этот вид минеральной воды обладает комплексным воздействием на организм человека.

«Благодаря содержанию сульфатов минеральная вода стимулирует работу желудка и желчного пузыря, улучшает пищеварение и облегчает запоры», — пояснила нутрициолог.

Употребление лечебно-столовой сульфатной минеральной воды полезно при некоторых заболеваниях печени и почек.

Среди противопоказаний к употреблению этого вида воды – беременность, грудное вскармливание и повышенная чувствительность к сульфатам.

Столовая сульфатная магниево-кальциевая вода

Магний и кальций помогают мышцам расслабиться, что полезно для сокращения спазмов мышц. Кальций — это важный компонент для укрепления костей.

Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или болезнями почек необходимо проконсультироваться с медиками перед употреблением столовой сульфатной магниево-кальциевой воды.


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#Подмосковье
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