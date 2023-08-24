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РИА Новости: Спор среди медиков об эффективности антидепрессантов не завершен

24 августа 2023, 00:40

Фото: iStock/fizkes

В Европе в последние 20 лет потребление антидепрессантов выросло в два раза, о чем свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития. Подобные лекарства, в том числе, прописывают и в России, но врачи продолжают спорить об их эффективности, пишет РИА Новости.
Первые антидепрессанты появились случайно, когда компания Hoffmann-La Roche искала лекарства от туберкулеза. В процессе был синтезирован ипрониазид, вызывающий у пациентов в ходе клинических исследований чувство эйфории.

В настоящее время исследователи утверждают, что такие средства воздействуют на нейромедиаторы (дофамин, норадреналин и серотонин), подающие сигналы к нервным клеткам, таким образом оказывая влияние на эмоциональное состояние человека. Кроме того, считается, что дисбаланс нейромедиаторов приводит к депрессии.


При этом специалисты спорят об эффективности антидепрессантов. Некоторые уверены, что они действуют как плацебо и применять их вовсе не стоит. В то время как некоторые исследования говорят об эффективности таких препаратов.

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Можайские врачи спасли пациента с желудочно-кишечным кровотечением
23 августа 2023, 18:57

Фото: Istockphoto /vlad_karavaev

Врачи Можайской больницы спасли пациента, у которого возникло желудочно-кишечное кровотечение. У мужчины резко упал уровень гемоглобина, и ему пришлось перелить 1,2 литра крови.
«Жизнь пациента была спасена благодаря донорской крови. Она имеет большое значение для функционирования больницы. Благодаря переливаниям компонентов крови медики спасают жизни и сохраняют здоровье пациентов», – рассказала врач-хирург Можайской ЦРБ Анна Моисеева
Она добавила, что сейчас в больнице имеются заготовки необходимого объёма крови и её компонентов.
 
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#подмосковье
#московская область
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Врач Малышев рассказал, кому надо быть осторожным во время смены погоды
Врач Малышев: Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть внимательными к своему здоровью
23 августа 2023, 18:37

Фото: istockphoto.com/MaYcaL

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что во время смены сезонов и, соответственно, погоды, людям с хроническими заболеваниями, в частности, с сердечно-сосудистыми, надо быть крайне осторожными и внимательными к себе.
«Климатические изменения повлияют на всех людей, имеющих хронические заболевания. В первую очередь это касается пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им нужно быть особенно внимательными к своему здоровью», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Он также напомнил про рост респираторных инфекций в начале осеннего периода. Также никуда не делся и коронавирус. В этой связи врач рекомендовал по-прежнему соблюдать все меры предосторожности, носить маски, избегать многолюдных пространств, соблюдать дистанции и чаще мыть руки.

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Стало известно, кому необходимо есть бананы
Нутрициолог Гусакова рекомендовала есть бананы людям с артритом и астмой
23 августа 2023, 16:39

Фото: istockphoto.com/Hazal Ak

Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала употреблять бананы людям, страдающим артритом и астмой, поскольку в них содержится витамин B6.
По её словам, бананы также богаты такими микроэлементами, как магний, калий, кремний и др. Также в фрукте есть витамины А, В6, В9, Е, РР и С.

«Высокое содержание витамина B6 помогает снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы. Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме», — пояснила в беседе с NEWS.ru Гусакова.

Вместе с тем, специалист предостерегла от чрезмерного употребление бананов из-за их высокой калорийности. По её словам, в день можно есть не более двух штук продукта.

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#здоровье
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Российские учёные доказали влияние аритмии на риск развития атеросклероза
23 августа 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/Vladimir Borovic

Российские учёные доказали, что нарушение сердечного ритма является дополнительным фактором риска развития атеросклероза магистральных артерий.
Соответствующие исследования провели учёные Самарского государственного медицинского университета Минздрава России совместно с инженерами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

Отмечается, что учёные смогли выявить взаимосвязь колебания давления в артериях при наличии аритмии с атеросклерозом при помощи двух устройств для моделирования внутриартериального кровообращения и кровотока в месте разделения артерии на две другие.

О ходе работы рассказала автор проекта, директор международного научно-образовательного центра Кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольга Германова.

«Мы провели клиническую часть работы и получили закономерности – шкалы прогнозирования и оптимальные алгоритмы ведения пациентов с аритмиями. Но нам надо было эти данные доказать, поэтому мы создали устройства. Теперь мы знаем, что колебание давления в артериях при наличии нарушения ритма в сосудах — это дополнительный фактор риска возникновения атеросклероза», – пояснила в беседе с Газета.ру Германова.

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Более 1,2 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года
23 августа 2023, 14:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области жителям доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Жители могут пройти тестирование в поликлиниках по месту жительства и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в во время выездов мобильных медицинских комплексов, оснащенных современным оборудованием, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции занимает не более 15 минут и абсолютно безболезненно. С начала года его прошли уже свыше 1,2 млн человек. Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — рассказал главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, к.м.н. Александр Пронин.

Информация о тестировании и о заболевании можно посмотреть на сайте. 

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У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты
Минздрав: у препарата против аллергии дезлоратадин выявили побочные эффекты
23 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/SweetBunFactory

Новые побочные эффекты выявили у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин. К ним относятся депрессивное расстройство и синдром «сухого глаза». Об этом сообщили в Минздраве России.
По информации ведомства, в инструкции по медицинскому применению препарата необходимо добавить новые побочные действия. 

Напомним, ранее американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию. Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. 

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова заявила, что уход Зепатира с российского рынка лекарств не приведет к дефициту соответствующих препаратов.

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Пушкинские врачи спасли двух маленьких девочек с перитонитом
23 августа 2023, 12:08

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение детской хирургии Московской областной больницы имени профессора В.Н.Розанова в одно время поступили две девочки 3 года и 6 лет.
У 3-летней пациентки была рвота, тошнота, жидкий стул, боли и повышенная температура, у 6-летней пациентки наблюдались затяжные боли в области живота, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи провели тщательную диагностику, в ходе которой выявили у девочек перитонит. 

Перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины, сопровождающееся ухудшением состояния организма. Требует экстренной операции, при несвоевременном лечении возможен летальный исход. 
«В экстренном порядке мы провели операцию 3-летней пациентке открытым способом, поскольку аппендикс уже был окружен гноем и спаян с брюшиной, лапароскопическая операция в этом случае была противопоказана. По итогу вмешательства, мы убрали патологическое содержимое из брюшной полости, затем провели санацию. После была прооперирована вторая 6-летняя пациентка. В ее случае ограничений на лапароскопию не было, и в приоритете была именно эта методика, так как малоинвазивные операции менее травматичны и болезненны для организма», – рассказал заведующий отделением детской хирургии Алексей Громов.
На сегодняшний день состояние девочек улучшилось, они прошли курс лечения и спустя неделю были выписаны из больницы. 

Минздрав Подмосковья сообщает, что боли внизу живота с правой стороны являются серьёзным поводом для обращения к врачу. 

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#служба
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Россиян предупредили об опасности монодиет
Диетолог Соломатина: Монодиеты могут привести к проблемам с иммунитетом
23 августа 2023, 12:06

Фото: istockphoto.com/Marina Demeshko

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что монодиеты могут спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, включая нарушения работы иммунной системы.
«Есть более-менее сбалансированные монодиеты. Так, в гречневой крупе есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные. Но бывают совсем немыслимые монодиеты. Например, когда человек питается одной куриной грудкой. Тогда не хватит клетчатки, и начнутся проблемы с иммунитетом», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Она добавила, что в принципе продолжительная нехватка в организме определённых веществ, вызванная неграмотно выстроенным рационом и диетами, может нанести существенный вред здоровью.

А врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина отметила, что говядина с большим количеством жира является самым вредным мясом для пожилых людей.

«При употреблении такого мяса будет повышаться холестерин, нарушаться липидный профиль крови в сторону липопротеидов низкой плотности плохого холестерина, развиваться атеросклероз, ишемия и сосудистые катастрофы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

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#здоровье
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Жители Подмосковья более 1 млн раз проконсультировались с врачом через интернет
23 августа 2023, 11:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У подмосковных жителей есть возможность получить консультацию врача через интернет.
Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома, достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем внедрять современные технологии в сферу здравоохранения. Телемедицина — это удобно, поскольку пациенту нет необходимости повторно идти в поликлинику. На сегодняшний день с её помощью можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации, продлить выписку электронного рецепта на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. С начала года было проведено уже более 1 млн телемедицинских консультаций», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Во время телемедицинских консультации врачи проводят приёмы пациентов онлайн, назначают лечение и консультируют по итогам прохождения диспансеризации. При необходимости они могут направить на дополнительную консультацию к узкопрофильному специалисту, а также оформить электронный рецепт на льготное лекарство.

Записаться на онлайн-консультацию можно через портал gostelemed.ru или региональный портал госуслуг, а также на приёме у лечащего врача, через инфомат в медицинской организации или линию 122.

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Более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года.

Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных.

В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».
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Подмосковье ищет медработников