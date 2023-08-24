РИА Новости: Спор среди медиков об эффективности антидепрессантов не завершен

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В настоящее время исследователи утверждают, что такие средства воздействуют на нейромедиаторы (дофамин, норадреналин и серотонин), подающие сигналы к нервным клеткам, таким образом оказывая влияние на эмоциональное состояние человека. Кроме того, считается, что дисбаланс нейромедиаторов приводит к депрессии.
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